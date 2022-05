Une spectaculaire unité d’Habitat 67 est actuellement à vendre pour 1 925 000$

Les unités d'Habitat 67, cet ensemble architectural situé à la Cité-du-Havre, à Montréal, attirent les curieux.

Entre le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-Port de Montréal, Habitat 67 fut conçu par l'architecte Moshe Safdie à l'occasion de l'Expo 67. Voilà aujourd'hui qu'une spectaculaire unité de l'ensemble se retrouve sur le marché.

Barnes International

Cette unité se déploie sur trois cubes et offre plus de 2100 pieds carrés d'aire habitable. Deux terrasses suspendues offrent des espaces extérieurs qui plairont aux personnes qui aiment se détendre au soleil et recevoir des amis durant l'été.

Barnes International

L'aire de vie principale présente une cuisine à aire ouverte tout simplement raffinée. Un mini-bar et un cellier intégré à l'espace sont loin de laisser indifférent. Au salon, un foyer électrique crée une ambiance qui appelle à la détente.

À l'étage, un impressionnant solarium quatre saisons offre une vue imprenable sur l'eau.

Barnes International

Dans la chambre principale, vous trouverez un bain autoportant et un accès à une terrasse privée de la suite parentale. C'est la totale!

Une deuxième chambre se trouve actuellement dans l'unité, mais elle sert de bureau. Les futurs propriétaires pourront décider de sa vocation, selon leurs besoins.

Barnes International

Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, à quoi ressemble cette unité en vente!

Cette unité de deux chambres et deux salles de bain promet de plaire aux personnes qui recherchent une oasis de paix non loin de l'action de la ville.

Alexis Labelle et Gabrielle Coutu, de Barnes International, s'occupent de la vente de cette propriété unique. Le prix demandé est de 1 925 000$.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s