Un magnifique chalet en A sur le bord d’un lac, à louer à la Minerve

Un peu après Mont-Tremblant, dans les Hautes-Laurentides, La Minerve est réputée pour ses lacs et sa tranquillité.

À deux heures de Montréal, ce chalet en A est idéal pour les personnes qui cherchent à se détendre en forêt et profiter des joies de se trouver au bord d’un lac.

Sur un terrain de plus de 3000 pieds carrés, ce ne sont pas les activités qui manquent à l’extérieur. Quatre kayaks, un canot pour six personnes et un grand quai sont inclus dans la réservation.

C’est le chalet tout indiqué pour s’adonner à la nage, la pêche à la truite et pour admirer la nature.

Un «pit» à feu et une grande table extérieure se trouvent d’ailleurs sur le terrain. Il n’y a pas meilleur endroit pour faire un BBQ entre bons amis.

À l’intérieur, six personnes peuvent y déposer leurs valises. Le design rustique de l’endroit vous fera tomber en amour dès l’entrée.

Le blanc des murs et l’abondance de bois reprennent l’esprit typique d’un chalet en forêt.

La propriété offre toutes les commodités d'un chalet en forêt.

Un joli luminaire en rotin au-dessus de la table ajoute un aspect boho à la grande pièce qui comprend le salon, la salle à manger et la cuisine. Au salon, un foyer au bois permettra de vous garder au chaud lors de votre visite. Un sofa-lit se trouve à cet endroit. Deux personnes peuvent dormir dans la pièce.

Une chambre avec un grand lit se cache sur la mezzanine au sommet du chalet en A. De ce point de vue, les couchers de soleil sur le lac sont tout simplement magnifiques.

Sinon, vous trouverez également une grande chambre fermée avec un lit king.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de ce chalet à louer!

L’hôte est originaire de la Nouvelle-Zélande, et s’occupe désormais d’accueillir les voyageurs dans ce petit bijou de chalet.

Les animaux sont permis.

Le chalet pourrait être à vous pour 225$ par nuit pour un séjour en septembre. Un rabais est donné aux personnes qui réservent pour 7 jours.

