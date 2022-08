Cette maison «WOW» et lumineuse de Lac-Beauport est sur le marché à 1 395 000$

Cette demeure du chemin de la Promenade, à Lac-Beauport, est spacieuse et baigne dans la lumière. Elle est à vendre au prix de 1 395 000$.

Mike Sickini

La maison est judicieusement pensée avec de l'espace pour tous les besoins d'une famille et quelques luxes non négligeables, dont un garage double.

Le hall d'entrée est lui-même bordé d'une fenêtre offrant beaucoup de luminosité.

On entre ensuite dans la cuisine. Celle-ci est composée de matériaux modernes de haute qualité dans des teintes claires et chaleureuses. La cuisine moderne comprend des électroménagers encastrés, un grand îlot et un espace cellier donnant un je-ne-sais-quoi d'ambiance bistro-tendance à l'endroit.

Il y a beaucoup de choix pour s'installer et déguster un bon mets. Après l'îlot à trois places, on peut compter sur la salle à manger, tout près. À quelques pas, de grandes portes-fenêtres mènent à une terrasse avec une seconde table pour plusieurs convives. Cette partie est couverte pour faire profiter d'un repas même par mauvais temps.

Délimité du reste du rez-de-chaussée par un foyer à trois faces, le salon est un espace particulièrement invitant avec son haut plafond et la fenestration abondante donnant vue sur une nature verdoyante.

Mike Sickini

En tout, trois salles de bain en plus d'une salle d'eau combleront les besoins des futurs occupants.

Au haut de l'escalier, à l'étage, on trouve une première chambre. Cette chambre à coucher principale a des airs de suite luxueuse avec son foyer, sa pièce-penderie et la terrasse intime de bonne dimension. Cachée derrière la pièce-penderie, on découvre une salle de bain avec bain autoportant. Encore une fois, la lumière naturelle donne un coup d'éclat à la pièce.

Mike Sickini

Visionnez la vidéo ci-haut pour un tour complet de la propriété!

Deux autres chambres sont situées au premier, dont l'une contient un lit à étages dans une structure de bois rappelant une charmante maisonnette. L'endroit rêvé pour les enfants!

Le sous-sol de la résidence est tout indiqué pour s'amuser et laisser aller sa créativité. On y trouve un atelier qui semble avoir vu naître les magnifiques toiles qui ornent les murs de la demeure.

Une salle de jeu, quant à elle, permet aux enfants d'imaginer des histoires fantastiques. Une salle d'exercice est également aménagée dans le vaste espace, ainsi qu'une salle de lavage bien pratique.

Pièce sombre aux mille images, un cinéma maison pour les passionnés est l'endroit où dévorer des films en tout genre.

Mike Sickini

La cour est grande, entourée d'arbres et de verdure conférant une intimité des plus appréciées. Les futurs propriétaires pourront se réunir autour d'un feu dans l'espace aménagé pour l'occasion, avec de longs bancs intégrés.

Mike Sickini

La somptueuse demeure de 1 395 000$ est affichée par Équipe Pierre-Olivier Vear, Remax.

Découvrez ces autres propriétés à vendre

s