3 expositions à ne pas manquer au Centre PHI et à la Fondation PHI

Pour célébrer les 10 ans du Centre PHI et les 15 ans de la Fondation PHI pour l’art contemporain, PHI a créé une série de parcours qui nous mènent d’une adresse à l’autre, à la découverte d’une programmation éclectique comprenant des œuvres d’art contemporain et numérique.

L’exposition très attendue par les Montréalais? Assurément celle de l’artiste japonaise Yayoi Kusama, DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE, présentée à la Fondation PHI.

À noter que les deux Infinity Mirrored Rooms de Yayoi Kusama se trouvent dans le parcours 3 Horizons VR!

Voici 3 parcours à ne pas manquer pour faire le plein d’art contemporain:

Parcours 1: Yayoi Kusama

Courtoisie: Fondation PHI

Ce parcours vous permet de visiter la fameuse exposition DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE de Yayoi Kusama (Fondation PHI). Elle regroupe, entre autres, trois de ses célèbres bronzes en forme de citrouille, deux nouvelles salles d’observation avec miroirs, une sélection de peintures tirées de la série My Eternal Soul et une salle de lecture avec une chronologie de la vie et de la carrière de l’artiste.

Le parcours vous donne également accès à l’installation bleu de lieu par le doux soft club, située dans la salle éducative de la Fondation PHI, en plus de la programmation gratuite du Centre PHI.

Si vous souhaitez obtenir des billets pour l’expo colorée de Yayoi Kusama, le prochain rendez-vous est le 15 août à midi. C’est le temps de programmer un rappel sur votre téléphone!

Prix: Gratuit

Parcours 2: Marco Brambilla

Courtoisie: Centre PHI

Dans ce deuxième parcours, on présente Heaven’s Gate (Centre PHI), du vidéaste italien Marco Brambilla, un tableau numérique psychédélique inspiré des sept niveaux du purgatoire. L’œuvre se divise en sept tableaux surréalistes – dont deux tableaux immersifs de la Renaissance – qui puisent dans des extraits de films hollywoodiens. On vous lance le défi de répertorier le plus grand nombre de références cinématographiques hollywoodiennes que vous pouvez! Le parcours donne aussi accès à la programmation gratuite du Centre PHI.

Prix: 10$

Parcours 3: Horizons VR

Courtoisie: Centre PHI

Si vous ne pouvez pas attendre pour voir l’expo de Yayoi Kusama, ce parcours est pour vous!

Ce grand itinéraire propose quatre offres, soit l’expo Horizons VR (Centre PHI), qui présente une sélection spéciale d’œuvres en réalité virtuelle (VR) vous plongeant dans quatre mondes distincts, l’expo Heaven’s Gate, de Marco Brambilla (Centre PHI), la programmation gratuite du Centre PHI et un accès partiel à l’exposition de Yayoi Kusama (Fondation PHI) pour voir deux de ses Infinity Mirrored Rooms.

Durant sa carrière, l’artiste a réalisé plus d’une vingtaine de Infinity Mirrored Rooms. À travers ces œuvres, l’artiste nous fait sentir comme si nous étions dans un espace infini!

Attention: il faut obligatoirement réserver une plage horaire pour cette portion.

Prix: 38$

Les expositions du Centre PHI se terminent le 24 octobre 2022, alors que celle de Yayoi Kusama (à la Fondation PHI) prendra fin le 15 janvier 2023. Réservez votre place dès maintenant pour l’un des trois parcours!