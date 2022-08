Mimi & August ouvre une boutique éphémère à Québec très bientôt

Gens de Québec et les environs, vous pourrez enfin magasiner en personne les fabuleux maillots de bain et vêtement inclusifs de la marque québécoise Mimi & August!

Eh oui! L’entreprise qui a pignon sur rue dans le Vieux-Port de Montréal ouvrira très bientôt une boutique éphémère dans la ville de Québec.

C’est aux Galeries de la Capitale que vous pourrez découvrir les fabuleux produits Mimi & August qui sont conçus à Montréal et produits de manière éthique dans des usines au Canada ou à l’étranger.

L'entreprise qui existe depuis 2015 a évolué au fil des années pour devenir l’une des entreprises chouchous des Québécoises qui souhaitent acheter de façon équitable, éthique et responsable.

Raison de plus d’aimer Mimi & August? Ses tailles inclusives allant de XS à 4XL, ses motifs floraux, fruités ou encore animaux, mais surtout, ses magnifiques photos de maillots et vêtements portés par des femmes de toutes les tailles et nationalités.

C’est donc dès le 1er octobre que les gens de Québec pourront mettre les pieds dans un local des Galerie de la Capitale à l'image de Mimi & August. La boutique sera ouverte jusqu’au 31 décembre. Vous pourrez donc y faire vos emplettes de cadeaux de Noël!

Si l'on se fie au «sneak peek» du look de la boutique dévoilé par l'entreprise sur Instagram au début du mois d'août, la boutique s'annonce vraiment jolie!

Boutique éphémère Mimi & August

Galerie de la Capitale - Ouverture prévue 1er octobre

