5 choses incroyables à découvrir à la nouvelle boutique Nespresso de Laval

Amoureux de café, cette boutique populaire a subi une métamorphose complète et son ouverture tombe à point avec le magasinage des Fêtes!

Dévoilant un tout nouveau concept sur le marché canadien, Nespresso a réouvert récemment les portes de sa boutique du Carrefour Laval avec plusieurs nouveautés, à commencer par une expérience café unique et plusieurs technologies innovantes.

Voici 5 bonnes raisons de planifier une visite en boutique:

1. Pour les ateliers de dégustation et d’expertise café

Offerts gratuitement aux visiteurs, ces ateliers représentent l’occasion parfaite pour approfondir vos connaissances sur le café. Vous pourrez, entre autres, explorer l’histoire de la marque suisse, en plus de découvrir l’expertise propre à Nespresso. Profitez des conseils experts du Barde café qui vous enseignera différentes façons de préparer votre café à la maison.

2. Pour l'expérience immersive en vitrine et à l’intérieur de la boutique

Dès que vous passerez devant la nouvelle vitrine, vous serez plongé immédiatement dans l’univers de la marque grâce à l’écran géant se trouvant à l’extérieur. Poursuivez ce voyage de façon plus immersive à l’intérieur de la boutique grâce à la technologie de réalité virtuelle et par le biais de jumelles 3D. Ces technologies vous permettront non seulement de voyager à la découverte des fermes de café Nespresso, mais également de vous imprégner du quotidien des fermiers, du lever au coucher du soleil.

3. Pour la personnalisation de vos produits préfs

Photo prise lors de l’évènement d’ouverture de la boutique

À la recherche du cadeau idéal pour gâter les adeptes de café dans votre entourage? Offrez-leur un accessoire café avec une gravure personnalisée! Profitez également de votre séance de magasinage pour mettre vos talents de barista à l’épreuve. Eh oui! Grâce à l’imprimante sur mousse, une expérience exclusive à la boutique Nespresso du Carrefour Laval, vous pourrez créer votre propre «latte art».

4. Pour une séance de magasinage encore plus rapide

Il s’agit de la première boutique en Amérique du Nord dotée d’un système novateur qui facilitera votre expérience de magasinage, en plus de réduire votre temps d’attente. D’un côté, le comptoir libre-service et la caisse automatique feront le bonheur des clients pressés qui souhaitent simplement faire le plein de capsules, alors que ceux qui auront passé une commande à l’avance sur le site Web de Nespresso pourront profiter d’un service de ramassage simple et rapide.

5. Pour la touche locale

C’est à Pascale Girardin, une céramiste montréalaise, que l’entreprise a confié le mandat de créer une pièce unique intitulée «Alizé», composée de feuilles d’érable entièrement faites de pièces en céramique émaillées. Celle-ci offre une ambiance personnalisée et une touche locale à cette boutique phare.

Profitez de la réouverture de la boutique Nespresso du Carrefour Laval pour magasiner la collection des fêtes!