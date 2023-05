[VIDÉO] Sarahmée dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Celle qu'on pourra voir en spectacle au festival Métro Métro le 21 mai prochain s'est prêtée au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Montréal et aux alentours.

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Sarahmée est une artiste incontournable de la scène rap québécoise. On l’aime évidemment pour son énergie vibrante et son sourire contagieux, mais surtout pour sa musique qui donne inévitablement envie de danser grâce à un heureux amalgame d’influences afro-latines.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Sarahmée.

Elle dévoile dans la vidéo ci-haut son amour pour les cantines de régions, ses adresses incontournables pour une date réussie, un resto bien-aimé qui mériterait d’être plus connu selon elle et plus encore!

Bonne écoute!

Ces autres carnets d'adresses risquent de vous plaire:

s