Une maison exceptionnelle avec un accès direct à la plage à vendre en Gaspésie pour 967 000 $

Rares sont les propriétés de cette envergure qui font leur entrée sur le marché gaspésien. Et encore davantage celles qui offrent un accès direct à la mer!

Sise sur un vaste terrain en bordure de l’eau dans la municipalité de Bonaventure, c’est sans surprise que la demeure profite de couchers de soleil parmi les plus spectaculaires de la province.

Sa localisation de rêve offre également un accès direct à la plage pour des baignades spontanées, tant en eau douce et qu’en eau salée.

Construite au début des années 2000, la propriété sert d’exemple en ce qui a trait aux résidences solaires passives. Elle jouit de matériaux régionaux et de planchers de béton sur dalle géothermique passive, entre autres.

Lors de la visite, on découvre des aires de vies aérées et lumineuses ainsi qu’un décor inspirant qui donne l’impression d’entrer dans une maison d’artiste. De vastes fenêtres au rez-de-chaussée offrent une vue panoramique sur la baie des Chaleurs et les Chic-Chocs et contribuent à la magie des lieux.

Une première chambre repose au rez-de-chaussée, alors que deux chambres additionnelles et une salle de bain se situent à l’étage.

Un espace bureau nous convainc de quitter la ville et de nous installer en Gaspésie pour travailler en observant cette vue à tout moment.

À l’extérieur, le vaste potager, la terrasse couverte donnant sur la mer et la tranquillité des lieux apaisent

Si vous vous imaginez bien profiter du cadre idyllique et de l’architecture unique de cette charmante maison, sachez que celle-ci est actuellement sur le marché pour la somme de 967 000$. Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter les propriétaires directement via la plateforme duProprio.

