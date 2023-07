Reconnue pour sa scène culturelle dynamique, son riche patrimoine historique et ses nombreuses activités de plein air, la ville Trois-Rivières est bien plus qu’un point sur la carte entre Québec et Montréal.

Côté gastronomie, cette région de la Mauricie n’est pas en reste avec une offre culinaire qui met l’eau à la bouche!

Voici donc les meilleurs restaurants de Trois-Rivières:

Niché au cœur du Vieux-Trois-Rivières, le Buck attire les foules depuis 2016. Restaurant incontournable de la région, on y retrouve des plats mettant en lumière le territoire forestier de la Mauricie ainsi qu’une impressionnante carte de bières, spiritueux et vins d’importation privée. On craque pour les plats, mais aussi pour la beauté des lieux alors que le restaurant émerge d’un bâtiment historique rempli de charme.

142, rue Saint-François-Xavier

Végétariens et véganes de ce monde, vous ne pourrez être mieux servis qu’au Café Frida. Avec son menu 100% végétal, le restaurant met de l’avant des ingrédients de saison à travers des plats frais et savoureux. On y retrouve également un café troisième vague où vous pourrez déguster votre cappuccino de façon équitable et complètement délicieuse.

15, rue des Forges

Fort de ses collaborations avec des fermes locales, la buvette Épi se démarque sur la scène culinaire trifluvienne. Son concept novateur se reflète non seulement dans les plats proposés, mais également dans la sélection de boissons et de vins extrêmement riche et diversifié. Voilà une très belle adresse pour un rendez-vous en tête à tête ou un 5 à 7 entre amis.

119, rue Radisson

Pour un bon restaurant “Apportez votre vin”, direction Le Lupin. Au dîner comme au souper, l’endroit propose une table d’hôte gastronomique et relevée qui donne envie de répéter l’expérience aussi souvent que possible.

376, rue Saint-Georges

Croissants, miches, sandwichs, petit-déj’: tout est à essayer au Panetier. Il s’agit d’un très bel arrêt à l’heure du lunch ou pour faire le plein de bons produits avant de reprendre la route.

995, rue Saint-Prosper

4565, boul. des Récollets

La cuisine mexicaine est à son meilleur au Mezcal Taqueria. On y retrouve tous les classiques (pensez: tacos, nachos, flautas, etc!) dans une ambiance chaleureuse et festive. N’oubliez pas de commander un churro, cet incontournable dessert frit et saupoudré de cannelle, pour compléter votre repas en beauté.

85, rue des Forges

Assiettes savoureuses, produits locaux et vue sur le fleuve seront certainement des facteurs qui vous feront chérir votre expérience au restaurant Le Poivre Noir. On vous encourage à essayer leur menu dégustation, exquis grâce à ses accords mets-vin.

1300, rue du Fleuve

Reconnu pour son spa et ses hébergements haut de gamme, le KiNipi est également à visiter pour prendre une bouchée. C’est dans un cadre idyllique propice à la détente que l’on savoure des mets frais et en saison concoctés par le chef Jonathan Pellerin et sa brigade.

8210, boul. des Forges

BONUS

Un road trip en Mauricie reste incomplet sans un arrêt au Sea Shack. Cantine traditionnelle comme on les aime, on y sert les meilleures guédilles du coin avec une vue imprenable sur le fleuve en bonus. Chaudrées de poissons, sandwichs à la truite fumée, gelato et boissons colorées feront aussi le bonheur des visiteurs.

12271, rue Notre-Dame O

