Un évènement de pétanque unique qui vous donnera l'impression d'être dans le sud de la France aura lieu cet été à Montréal

Vous rêvez de vous envoler vers le sud de la France le temps d’une journée ? À la fin du mois d’août, ce sera possible, et à Montréal en plus !

La pétanque est l’un des jeux les plus populaires dans les parcs l’été, et on comprend facilement pourquoi! Les règles sont simples, le jeu est amusant et il s’agit de l’activité parfaite pour siroter un cocktail entre deux lancers.

C’est pourquoi GREY GOOSE® Vodka organise une tournée pour les grandes villes canadiennes avec son « Jardin Pétanque », un évènement unique en son genre!

Une expérience complète

Crédit : Grey Goose

L'événement « Jardin Pétanque » propose un décor inspiré des parcs français qui évoque le luxe et la tranquillité du sud de la France. La tournée a commencé à Toronto plus tôt ce mois-ci et s’arrêtera à Montréal du 23 au 27 août, au fameux Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal.

L’évènement de GREY GOOSE® Vodka invite des groupes de 2, 4 et 6 personnes à venir jouer une partie de pétanque dans leur décor enchanteur. Tous les participants recevront un cocktail ou un spritz concoctés avec la vodka Grey Goose à siroter durant leur jeu.

La vodka GREY GOOSE® est produite sans compromis à partir de seulement deux ingrédients français, le blé tendre d'hiver de la région de Picardie et de l'eau de source pure de Gensac de la région de Cognac. De plus, le processus transparent à 100 %, du champ à la bouteille. Chaque bouteille de GREY GOOSE est distillée et mise en bouteille en France, selon une recette et un processus inchangés depuis sa création.

Par la suite, vous pourrez vous déplacer vers le clubhouse privé, où d'autres cocktails et des crêpes françaises préparées par un chef seront disponibles à l'achat.

Il est possible de réserver en équipe de 2, 4 ou 6 pour environ 35 $ (taxes en sus) par personne.

Chaque billet inclut :

L'accès au Jardin Pétanque.

Un (1) soda ou un cocktail spritz GREY GOOSE ® Vodka.

Vodka. Une partie de pétanque de 45 minutes;

Jusqu'à deux heures de séjour dans l'élégant pavillon privé à la fin de votre partie

Les règles du jeu

Crédit : Grey Goose

Vous ne savez pas jouer à la pétanque ? Pas de problème ! Des guides seront sur place pour expliquer les règles du jeu, qui sont très simples. Sinon, prenez de l'avance ici :

Séparez-vous en deux équipes, puis décidez qui lance en premier.

Lancez le cochonnet (la petite boule) à partir de la ligne de départ.

Les équipes lancent leurs boules à tour de rôle le plus près du cochonnet possible.

L’équipe avec la boule la plus près du cochonnet gagne un point par boule la plus près.

La première équipe à récolter 13 points gagne la partie !

Jardin Pétanque de GREY GOOSE ® Vodka

23 au 27 août

Montréal — 16, rue du Quai de l’Horloge

Attention! Les billets pour le « Jardin Pétanque » de GREY GOOSE® Vodka. sont limitées. Réservez rapidement votre billet pour votre groupe en visitant le www.greygooselawnclub.ca.