Une superbe maison bi-générationnelle au bord de l’eau à vendre à Sainte-Adèle pour 799 900$

C’est à Sainte-Adèle, au bord du lac Lucerne, qu’est nichée cette ravissante propriété débordante de surprises.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Fièrement érigée sur un terrain de plus de 400 000 pieds carrés où montagnes et plans d’eau se rencontrent, il est évident qu’elle offrira un domaine d’exception aux futurs propriétaires.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Ceux-ci seront certainement charmés par la nature qui enveloppe la résidence, mais les fabuleuses rénovations qui ont été entreprises sur la propriété en 2020 finiront par les convaincre.

Anciennement un bed & breakfast, les rénovations ont servi à réaménager l’espace pour créer un petit havre de paix qui jouit de pièces volumineuses et qui respire le confort.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Alors qu’on fait la visite de la propriété, on est rapidement happé par le plafond cathédrale qui surplombe le salon, ainsi que par l’imposant foyer de pierres central qui invite à la détente.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Une vaste salle à manger, un fabuleux solarium et une véranda grillagée promettent de mémorables soupers entre amis toute l’année.

On y compte un total de 4 chambres à coucher, une salle de bain et une salle d’eau. La suite principale se cache au rez-de-chaussée et profite d’une garde-robe-penderie qui plaira forcément aux amoureux d’étoffes.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Le clou du spectacle: la maison bénéficie d’un logement additionnel au rez-de-jardin, en faisant la parfaite résidence bigénération. Cet appartement possède sa propre chambre à coucher, un bureau, un salon, une cuisine et une salle à manger à aire ouverte. Un accès à une grande terrasse intime complète le tout.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

Si vous craquez pour cette maison intergénérationnelle située à seulement quelques pas du fameux parc du Petit Train du Nord, sachez qu’elle est présentement sur le marché pour la somme de 799 900$. Ce sont Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct qui assurent la vente.

Courtoisie Pierre-Marc Pilon et Frédéric Pilon chez Proprio Direct

