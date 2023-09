[VIDÉO] Découvrez la nouvelle exposition immersive «Sexu» avant que tout le monde n'aille la voir cet automne

Si vous cherchez quoi faire avec vos ami.es pour la rentrée, sachez qu’on a trouvé la sortie culturelle inusitée à expérimenter cet automne.

Ça se passe dans le Vieux-Montréal, et c’est une expérience immersive et interactive vraiment « sexu » : l’exposition Sexe, désirs et data au Centre PHI.

Créée en partenariat avec le Club Sexu, l’expérience multisensorielle et interactive s’interroge sur l’impact des technologies sur la manière dont on vit nos sexualités et nos érotismes.

Elle montre, par exemple, comment la technologie affecte nos expériences sur les applications de rencontre, ou encore pourquoi les communautés marginalisées y vivent des expériences différentes.

Max, une intelligence artificielle, est votre partenaire (ou votre match !) pour l’occasion. Iel vous suit tout au long du trajet immersif pour vous mettre en contexte, vous faire rire, mais aussi pour vous donner le ton de l’expérience.

Visionnez notre vidéo TikTok ci-haut pour avoir un aperçu de l’expérience immersive.

L’exposition Sexe, désirs et data est en cours et se terminera le 31 octobre prochain. À noter qu’elle est destinée à un public averti de 16 ans et plus.

Direction le Centre PHI entre ami.e.s pour vivre cette expérience qui vous amènera certainement des discussions enflammées ! Pour acheter votre billet, rendez-vous sur le site Web de Sexe, désirs et data.