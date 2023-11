Une maison au cachet incontestable à vendre sur Le Plateau-Mont-Royal pour 2 399 000$

Les propriétés d’exception sont monnaie courante chez Silo 57, mais celle-ci tape tout particulièrement dans le mille.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

À la fois moderne et champêtre, cette maison unifamiliale du Plateau-Mont-Royal se révèle comme étant une véritable oasis urbaine.

Perle rare dans la ville, cette dernière se démarque par sa majestueuse façade avant qui s'étire sur 40 pieds de largeur et qui ne manque pas à capturer les regards.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

À l'intérieur, les matériaux nobles se marient harmonieusement pour créer une atmosphère qui déborde de caractère. On pense entre autres aux murs de pierre et de briques ainsi qu’aux planchers en bois aux larges lattes, mais aussi à tous les petits détails qui font de cette propriété un endroit unique.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

Pièce maîtresse de cette résidence, la cuisine a été conçue dans un style d'époque par Kastella, un ébéniste de renom. Dès le premier regard, on constate que tout y a été soigneusement pensé, des armoires en bois noble aux comptoirs en pierre naturelle.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

Autre pièce de résistance: la suite principale. Avec sa garde-robe intégrée, son puits de lumière et son foyer au gaz, on peut dire qu’il s’agit de la chambre rêvée.

Les vastes espaces de vie s'étalent sur trois étages, avec en prime un sous-sol aménagé sur une dalle de béton radiant. Au total, on y compte cinq chambres à coucher, deux salles de bain et une salle d’eau. À tous les niveaux, les imposantes fenêtres inondent l'intérieur de lumière naturelle.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

La demeure continue d'impressionner à l’extérieur où on se laisse charmer par une fabuleuse cour intérieure à la végétation enviable. On y retrouve entre autres des peupliers, un magnolia, un amélanchier, deux féviers et un poirier qui encadrent joliment la piscine creusée.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

Vous avez un petit 2 399 000$ qui traîne dans le fond d’un tiroir? Alors cette résidence pourrait être la vôtre. Ce sont Yanick E. Sarrazin (Re/Max du Cartier inc.) et Line Labrecque (Sutton Centre Ouest inc.) qui sont chargés de l’inscription.

Alexandre Parent de Studio Point de Vue

