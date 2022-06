Les plus belles plages secrètes de l'Italie

Sculptée par 7500 km de côte, l'Italie est une oasis pour les amoureux de plages et de vacances à la mer! Bien qu'en haute saison (en juillet et en août), certaines de ses plages sont très populaires, plusieurs autres demeurent sous le radar des voyageurs et encore plus, lors du printemps et au début de l’été. Voici 5 d'entre elles!

1. Baie Zagare, région des Pouilles

En dehors de la haute saison, cette mer d'émeraude peut devenir un paradis privé. La région des Pouilles, ou le "talon de la botte italienne", est depuis longtemps réputée pour la beauté de ses plages.

De la Baia delle Zagare, colorée au printemps par des fleurs indigènes portant le même nom, on obtient une vue saisissante sur les falaises karstiques (parois rocheuses à la texture de craie, sculptées par le temps et l'eau), et promet une place privilégiée dans un parc protégé, à la végétation luxuriante.

2. La Pelosa, Sardaigne

La plage de La Pelosa, située à proximité du petit village de pêcheurs de Stintino en Sardaigne, est recherchée pour la finesse et la douceur de son sable blanc, mais l'est tout autant pour son décor pittoresque.

Sa plage, bordée par des dunes fleuries au printemps, laisse entrevoir un château au large datant du XVIIe siècle qui, quant à lui, est bordé par une eau turquoise, qu'on ne se lasse pas d'admirer.

À lire aussi: Top 10 plus belles plages d’Europe

3. Capo Vaticano, Calabre

On dit que Calabre, région de l'Italie peu connue des touristes, possède certaines des plus belles plages du pays! La plage de Capo Vaticano se révèle au rythme d'une mer transparente et si limpide qu'elle semble irréelle. L'endroit est idéal pour se baigner et faire de la plongée dans la Méditerranée.

Pour plusieurs, la vie à Capo Vaticano se résume à prendre de grandes marches sur le sable chaud, pique-niquer et simplement regarder le temps passer devant tant de beautés.

4. Abruzzes

Région montagneuse peu visitée de l'Italie, située à l'est de Rome, les Abruzzes se composent de plages immaculées et d'impressionnants sommets. La région s'étend du cœur des Apennins jusqu'à la mer Adriatique pour laisser place à un littoral sablonneux pratiquement intact. Sur des kilomètres, on retrouve des plages dorées accompagnées de réserves naturelles et de parcs nationaux.

5. Cala Violina, Toscane

Cala Violina, dans la région toscane de la Maremma, est le parfait endroit pour, à la fois, se prélasser à la plage et profiter de la nature. Partie intégrante de la réserve naturelle des Bandite di Scarlino, la plage de Cala Violina n'est accessible que par une randonnée de près d'un kilomètre.

Une randonnée pédestre dans une forêt dense qui dévoile finalement, un lieu préservé au sable blanc et à l'eau cristalline. Magique!

À lire aussi: Top 20 des plus belles plages du monde