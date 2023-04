4 restos de Montréal où inviter votre ami Taureau ce mois-ci

La saison des Taureau arrive et il est temps de gâter un peu nos amis nés sous ce signe astrologique.

Comme les Taureau aiment ce qui est beau et tendance, il va de soi que l’équipe de Silo 57 a déniché quelques adresses qui correspondent tout à fait à ce trait de leur personnalité.

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos Taureau préférés ce mois-ci.

1. Baby Far West

Ce bar ULTRA secret propose un concept unique aux amateurs de cocktails. Absent des réseaux sociaux, le Baby Far West se veut un lieu pour les initiés. On y va pour danser, faire la fête ou encore participer au menu «L’étude», qui vous permet de goûter à des cocktails moléculaires et d’en apprendre plus sur eux durant une heure trente. Des DJ sont également invités fréquemment au Baby Far West, mais aucune publicité n’est faite autour de ces soirées presque surprises.

3002, rue Saint-Antoine

Le BarBara Vin est certainement l’une des adresses les plus populaires de Montréal présentement. On s’y rend pour son menu d’inspiration italienne et ses vins d’importation privée. L’établissement possède également de vastes fenêtres pour profiter pleinement du beau temps.

4450, rue Notre Dame Ouest

Pour croiser quelques vedettes et «flasher» avec son verre de vin et son plateau de fromages, c’est au Rouge Gorge qu’il faut aller. Le bar à vin de l’avenue Mont-Royal accueille souvent les comédiens du Plateau qui s’y donnent rendez-vous pour relaxer. Votre taureau sera certainement ravi de pouvoir siroter son vin orange à «zieutant» quelques célébrités locales.

1234, avenue du Mont-Royal Est

Le restaurant de cuisine asiatique Fleurs & Cadeaux est l’un des restos les plus cools en villes. Situé dans une ancienne boutique populaire du quartier Chinois, le restaurant accueille désormais les amateurs de bons vins et de hip-hop. On y mange des poissons frais et on y boit des bouteilles d’importation privés pas plates du tout. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez continuer votre soirée au sous-sol de l’établissement qui abrite un bar à vinyles caché.

1002, rue Saint-Urbain



