NOMI: la nouvelle adresse coup de cœur du centre-ville

Le centre-ville de Montréal vient de gagner un nouveau joueur sur la scène gastronomique grâce à Nomi, une buvette japonaise électrisante qui a tout récemment ouvert ses portes dans le Square Phillips.

Petite sœur des populaires Jatoba, Flyjin et Hà, Nomi n’a rien à envier à ses confrères grâce à son élégant décor, à son ambiance séduisante et à son menu sophistiqué.

Signé Sid Lee Architecture, le décor, réfléchi et feutré, rappelle les années 70. Laiton, chrome et bois se côtoient pour un résultat chic et décontracté.

Nomi

Au premier étage, l'espace est constitué de places assises et d’un grand bar central aux matériaux recherchés, alors qu’un magnifique escalier en colimaçon ayant autrefois appartenu à la Banque Nationale grecque du Canada mène au sous-sol du restaurant, où l’on retrouve la cuisine, mais aussi cinq salons privés qui peuvent être réservés pour un maximum d’intimité.

Une large sélection de petits plats de style Izakaya sont à l’honneur dans le menu. Vous y trouverez du poulet frit, des côtes de porc panées et des assiettes fraîches à base de légumes japonais, entre autres. Préparez-vous à partager, parce qu'il sera difficile de faire un choix.

Réputée pour ses créations de qualité, Daphnée Vary, directrice des boissons du groupe A5 (Jatoba, Flyjin et Hà), a mis en place une carte de cocktails inspirée par l’Asie qui saura satisfaire toutes les palettes de goût. Tant les aventureux que les conservateurs y trouveront leur compte.

Que vous soyez à la recherche d’un endroit où prendre un verre après le boulot, ou que vous vouliez impressionner votre prochaine flamme, le bar à vin japonais Nomi est certainement un must à ajouter à votre carnet d’adresses.

170, Place du Frère-André, Montréal

Du mardi au samedi, à partir de 17h

