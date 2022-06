TOP 10 des activités à faire au Japon

Moderne pays insulaire de l'Asie, le Japon est une destination qui ne peut laisser indifférent, avec ses mégalopoles bouillonnantes, ses cerisiers en fleurs, sa technologie avancée et sa cuisine raffinée. Voici 10 activités que vous devez absolument faire lors d'un voyage dans l'empire du Soleil-Levant!

1. Spectacle de Maikos, Kyoto

Dans ce spectacle, d’apprentis Geishas présentent leurs habits et leurs coutumes au travers d’une danse traditionnelle.

2. Marché de poissons Tsujiki, Tokyo

Plus grand marché de poissons du monde, on y trouve 450 variétés de poissons et divers fruits de mer et coquillages vendus par les marchands dans une ambiance spectaculaire.

3. Lutteurs sumo Takasago, Beya

Lors de votre visite, ne manquez pas l’école de Sumos de Takasago-Beya où d’apprentis lutteurs pratiquent et améliorent leurs façons de se battre.

4. Île de Miyajima

Vous pourrez voir des paysages époustouflants sur cette île sacrée, célèbre pour son sanctuaire et son Torii flottant, frontière entre le monde réel et le surnaturel.

5. Quartier de Shibuya, Tokyo

Shibuya est le quartier le plus actif de la ville de Tokyo. Le passage piéton en son centre est le passage piéton le plus traversé au monde.

6. Visiter une ferme de Wasabi, Nagano

Dans la belle région montagneuse de Nagano, pousse un aliment très prisé des japonais : le wasabi. Vous pourrez en apprendre plus sur cet aliment qui est assez méconnu chez nous.

7. Boutique de kimono

Vous ne pouvez vous rendre au Japon sans essayer un véritable kimono. Pour les japonaises, il est important de revêtir un kimono à chaque occasion spéciale.

8. Château de Himeji, Himeji

Un peu à l’ouest de Kobe, vous trouverez le château en bois de Himeji, aussi nommé «Le Héron blanc». Ce chef-d’œuvre domine la ville depuis le Moyen-Âge.

9. Ville de Kustasu, Kustasu

Visitez cette petite ville de villégiature, très prisée des touristes pour ses sources thermales naturelles ayant de nombreuses vertus thérapeutiques. La visiter, c’est l’adopter!

10. Magasin de thé, Kyoto

Allez acheter votre thé dans le plus vieux magasin de thé du monde. Ici 5 siècles d’histoire vous contemplent.

