Top 10 des meilleurs endroits pour surfer au Canada

Vous n'en pouvez plus d'attendre que les glaces fondent afin d'enfin enfourcher votre planche, mais ne voulez pas vous ruiner? Ces 10 « spots » de surf du Canada vous remettront d'aplomb!

1. Tofino, Colombie-Britannique

Considéré par plusieurs comme la « meilleure destination de surf en Amérique du nord », le village de Tofino, situé sur la côte ouest de l'île de Vancouver, offre une grande variété de plages (Long Beach et Chesterman sont les plus courues chez les débutants). En plus d'offrir des vagues de qualité, Tofino possède une nature sauvage, une atmosphère détendue et une vaste sélection d'hébergements en bord de mer.

Crédit photo: MPora

2. Kincardine, Ontario

Située au bord du lac Huron, la municipalité de Kincardine possède une plage surfable qui peut facilement rivaliser avec les endroits côtiers. Sachez qu'à cet endroit les vagues sont sujettes à la température, pouvant monter jusqu'à trois mètres de hauteur. Un endroit unique si vous êtes un amateur de surf de lac!

Crédit photo: Scott Parent

3. Sturgeon Falls, Manitoba

Situées à environ une heure et demie de Winnipeg, les Sturgeon Falls offrent une grande diversité de vagues qui plairont aux surfeurs de tous les niveaux. En mai et en juin, les eaux se réchauffent permettant de partir à l'assaut des vagues en surf, mais aussi en paddle board ou en kayak. Du surf de rivière pas monotone!

Crédit photo: AndyG

4. Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse

Situé à l'est de l'île du Cap-Breton, le village d'Ingonish est un coin reculé du pays qui permet aux surfeurs de dévaler des vagues assez importantes surtout lors de tempêtes et en hiver. La plage est très pittoresque et offre une vue magnifique sur le Cape Breton Highlands National Park.

5. Sombrio Beach, Colombie-Britannique

Cette large plage de galets se trouve sur l'île de Vancouver et permet d'y camper ou d'y faire une grande randonnée. En ce qui concerne le surf, les combinaisons thermiques sont de mise, mais de jolies gauches et droites attendent les surfeurs patients.

Crédit photo: Holly Edmonds

6. Kananaskis River, Alberta

Située à 40 minutes à l'ouest de Calgary, cette rivière tumultueuse possède plusieurs spots de surf. Que ce soit à The Mountain, The Green Tongue ou encore Santa Claus, les surfeurs peuvent venir se délier les jambes et apprécier une bonne session de surf de rivière. Attention aux roches!

Crédit photo: Bishop

7. Habitat 67, Québec

Habitat 67 est le nom d'une vague stationnaire située à Montréal dans les rapides de Lachine. La vague est créée par le mouvement rapide de l'eau qui va frapper les rochers sous l'eau, créant une vague qui peut atteindre jusqu'à deux mètres. Les kayakistes d'eau vivre comme les surfeurs de rivière viennent s'y amuser même si la qualité de l'eau est discutable..!

Crédit photo: KSF

8. Lawrencetown Beach, Nouvelle-Écosse

À 25 minutes au sud d'Halifax se trouve la petite ville côtière de Lawrencetown Beach. Ce village héberge une sympathique communauté de surfeurs venus apprécier la côte atlantique et ses belles vagues (surtout de soir). Lawrencetown Beach est une bande de sable faisant face au Sud qui se déroule sur une distance de 1,5 kilomètres et qui offre également de belles randonnées, en plus d'être surveillée par le Nova Scotia Lifeguarding Service.

Crédit photo: Tim Krochak

9. Deadman's Bay, Terre-Neuve-et-Labradoar

Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, plusieurs spots de surf existent à Terre-Neuve. Dans l'Atlantique, le vent est fort et beaucoup de tempêtes perturbent la surface des eaux. Ces variations météorologiques provoquent la formation des vagues qui viennent s'échouer sur les côtes, faisant de cette région un coin parfait pour le surf. La région de Deadman's Bay offre de surprenantes vagues, tout comme celle de New Melbourne, plus au Sud. Sachez toutefois que ces endroits sont plus recommandables pour les surfeurs aguerris!

Crédit: Neil McFadden

10. Lac Supérieur, Ontario

La rive nord de cet énorme lac est parfaite pour attraper quelques vagues. Si une combinaison thermique est un indispensable, pensez également à regarder les conditions météorologiques puisque les vagues peuvent dépasser les trois mètres de hauteur! Les spots les plus connus pour surfer le lac Supérieur sont : Lester River, Stoney Point et Park Point.

Crédit photo: Bob Tema

