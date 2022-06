TOP 10 des plus belles pistes cyclables au Québec

Il fait beau, alors pourquoi ne pas en profiter pour sillonner le Québec tout en faisant du sport? Enfourchez votre vélo et partez à la conquête de notre belle province!

1. Le Parcours des Anses, Chaudière-Appalaches

Cette piste cyclable de 15 kilomètres permet d'avoir de superbes points de vue sur le Vieux Québec, le pont de Québec et le port. Situé à Lévis, le Parcours des Anses s'étire sur l’ancien parcours d’une voie ferrée en bordure du Saint-Laurent.

Crédit photo : Tourisme Lévis

2. L'Estriade, Cantons-de-l'Est

Entièrement asphaltée, cette sympathique boucle de 97 kilomètres passe par Granby, le parc national de la Yamaska, Waterloo et le Canton de Shefford. Idéale en famille, elle suit la rive du lac Boivin, la rivière Yamaska, le réservoir Choinière, en plus de traverser des collines, des vallées et des champs.

Crédit photo : François Roy/La Presse

3. Sentier des voyageurs, Outaouais

Longeant la rivière des Outaouais, cette piste asphaltée de 30 kilomètres de longueur, relie les divers espaces verts de Gatineau, en plus de passer par ses musées et ses autres attraits touristiques. Ce tronçon de la Route Verte #1 possède un terrain plutôt plat, sans toutefois être linéaire, ce qui rend la balade des plus agréables.

Crédit photo : Commission de la capitale nationale (CCN)

4. Parc national des Îles-de-Boucherville, Montérégie

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, ce parc national de la Sépaq possède 21 kilomètres de magnifiques sentiers de vélo en poussière de roche. Mélange de bosquets et de marinas de plaisance, le paysage se parcourt tranquillement et permet d'observer des cerfs de Virginie, en plus d'avoir une jolie vue sur Montréal.

Crédit photo : Jean-Sébastien Perron | © Sépaq

5. Le sentier du Petit Témis, Bas-Saint-Laurent

Reliant Rivière-du-Loup à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le sentier du Petit Témis traverse des paysages surprenants accessibles uniquement à vélo. Long de 134 kilomètres, il longe le grand lac Témiscouata, traverse des tourbières et des forêts et emprunte de longues passerelles de bois.

Crédit photo : Nicolas Tremblay

À lire aussi: Vélo de montagne et Fat Bike au Parc régional de la rivière Gentilly

6. La piste Jacques-Cartier Portneuf, Région de Québec

Offrant un parcours de 68 kilomètres de piste en poussière de roche, la piste Jacques-Cartier Portneuf permet de pédaler dans un magnifique environnement de forêts, de rivières et de lacs plutôt sauvages.

Crédit photo : Au Chalet en Bois Rond

7. La Véloroute des Bleuets, Saguenay-Lac-Saint-Jean

S'étendant sur 256 kilomètres, la Véloroute des Bleuets traverse 15 municipalités pittoresques de la région en plus d'offrir une magnifique vue sur le lac Saint-Jean. Le terrain étant généralement plat, autant les novices que les cyclistes chevronnés prendront plaisir à sillonner cette piste cyclable bucolique.

Crédit photo : Veloroute-bleuets

8. La piste cyclable de la voie maritime, Montréal

Offrant une des plus belles vues sur Montréal, la piste cyclable de la voie maritime part de L’Île-des-Sœurs pour rejoindre soit le parc Jean-Drapeau ou la ville de Sainte-Catherine. Elle permet de traverser le Saint-Laurent grâce à l'estacade du pont Champlain et d'ainsi profiter de la vue sur l'Île et sur la Rive-Sud.

Crédit photo : Claude Bédard/Agence QMI

9. La Vagabonde, Laurentides

Longue de 40 kilomètres, la Vagabonde est un tronçon de la Route Verte #1 qui continue vers l'Ouest jusqu'à Gatineau et Ottawa. Elle sillonne le parc national d’Oka, sur des chemins montagneux magnifiques qui traversent des vergers et des forêts. Idéale pour une petite fin de semaine de cyclotourisme!

Crédit photo : VéloQuébec

10. Le P'tit Train du Nord, Laurentides

Un merveilleux et facile trajet de 232 kilomètres de longueur qui part de Saint-Jérôme pour se terminer à Mont-Laurier. La piste, parfois asphaltée et parfois faite de poussière de roche, traverse de jolis petits villages, des lacs et des rivières.

Crédit photo : CLD d'Antoine Labelle

À lire aussi: Découvrir le lac Saint-Jean avec le forfait vélo-bière d’Équinox Aventure