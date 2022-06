TOP 15 des chefs-d'oeuvre architecturaux

Les touristes de partout sur la planète se déplacent pour les admirer. Ces ouvrages d'art sont esthétiques, certes, mais sont d'abord et avant tout de véritables chefs-d'oeuvre d'intelligence!

1. Alhambra, Espagne

L'Alhambra de Grenade est l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique en Espagne, datant du VIIIe siècle. Cette majestueuse acropole médiévale présente en opposition la sobriété grandiose de la première architecture islamique et l'exubérance de l'époque hispano-mauresque.

2. Angkor Wat, Cambodge

Ce complexe monumental fut construit au début du XIIe siècle en tant que « temple d'État » et capitale. Temple le mieux préservé d'Angkor, l'une des plus grandes villes médiévales du monde, il est le seul à être resté un important centre religieux depuis sa fondation, initialement hindou puis, bouddhiste. Le temple est l'archétype du style classique de l'architecture khmère.

3. Taj Mahal, Inde

Situé à Āgrā, ce mausolée de marbre blanc construit par l'empereur Shâh Jahân en mémoire de son épouse, combine des éléments des architectures islamique, iranienne, ottomane et indienne. Achevé en 1643, le complexe rassemble plusieurs pavillons, jardins et terrasses.

4. Sagrada Família, Espagne

Monument emblématique de la ville de Barcelone, cette basilique est l'oeuvre inachevée de l'architecte Antoni Gaudi. Cet architecte a conçu une minutieuse symbologie qui fait de cet édifice un poème mystique. Les travaux ayant débutés en 1882, la Sagrada Familia n'est aujourd'hui pas encore terminée.

5. Viaduc de Millau, France

Cet étonnant pont à haubans franchit la vallée du Tarn, dans le département de l'Aveyron, sur une distance de 2 460 mètres. Haut de 270 mètres, il offre un panorama de grande qualité avec des vents susceptibles de souffler à plus de 200 km/h. Ce projet a nécessité treize ans d'études techniques et financières et a coûté plus de 320 millions d’euros.

6. Palais d'Hiver, Russie

Ce palais impérial, situé au cœur de Saint-Pétersbourg, a été construit de 1754 à 1762 à la demande de l'impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand. Aujourd'hui, les bâtiments accueillent le musée de l'Ermitage, le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. Le palais est considéré comme un joyau de l'art baroque russe ; chaque façade est décorée différemment.

7. Mosquée bleue, Turquie

La Mosquée bleue ou Sultanahmet Camii est l'une des mosquées historiques d'Istanbul. Construite entre 1609 et 1616, elle est un mélange d'éléments repris des mosquées ottomanes et des églises byzantines. Son intérieur est décoré de façon tout aussi somptueuse que son extérieur.

8. Yaxchilan, Mexique

Perché dans un cadre spectaculaire au-dessus de la jungle, Yaxchilan est une ancienne cité maya située à l'est de l'État du Chiapas. Le site archéologique se trouve dans une boucle en fer à cheval du fleuve Usumacinta, qui fait office de frontière naturelle entre le Mexique et le Guatemala. Un site maya qui épate par ses terrains de jeux de balle, ses pyramides et ses fresques sculptées, le tout datant du IVe siècle.

9. Palais du Potala, Tibet

Situé à Lhassa, sur la colline de Marpari (appelée « la colline rouge »), cet édifice incarne l'union du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel et leur rôle respectif dans l'administration du Tibet. Construit par le cinquième dalaï-lama au 17e siècle, le palais fut notamment le lieu de résidence principal des dalaï-lamas successifs. Bâti à 3 700 mètres d'altitude, sur une colline haute de 130 mètres, le palais tient davantage de la forteresse que du monastère.

10. Grande Muraille, Chine

Cet ensemble de fortifications militaires ont été construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'Homme à la fois en longueur, en surface et en masse.

11. Musée Guggenheim, Espagne

Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d'art moderne et contemporain situé au Pays basque espagnol qui a ouvert au public en 1997. Sa silhouette est le fruit d'un assemblage singulier de pierre, de verre et de titane. Le musée est rapidement devenu l'un des bâtiments contemporains les plus connus et appréciés au monde, faisant énormément pour le renouveau et la notoriété de Bilbao.

12. Falkirk Wheel, Écosse

La Roue de Falkirk (en anglais Falkirk Wheel) est un ascenseur à bateaux rotatif, reliant le Forth and Clyde Canal à l'Union Canal, près de la ville de Falkirk dans le centre du pays. Le système d'ascenseur permet d'élever les bateaux de 24 mètres. Cette « roue » est un modèle unique au monde et constitue un chef-d'œuvre d'ingénierie civile qui attire de nombreux touristes.

13. Gour Emir, Ouzbékistan

Le Gour Emir est un bâtiment octaédrique couverts de carreaux de couleurs couronné d'un impressionnant dôme de 32 mètres de hauteur. Construit en 1401, ce mausolée situé à Samarcande occupe une place importante dans l'histoire de l'architecture persane. Il est en effet le précurseur et le modèle des grandes sépultures mogholes, comme le Taj Mahal.

14. Lalibela, Éthiopie

Les églises rupestres de Lalibela sont onze églises monolithiques taillées à même la roche. L'aménagement du site a été conçu pour que sa topographie corresponde à une représentation symbolique de la Terre sainte, d'où son appellation de « Jérusalem Noire ». Taillées au début du XIIIe siècle, ces églises restent un mystère pour l'Homme puisque aucun document historique ne donne d'informations sur les architectes, les ouvriers ou leur date de fondation précise. Il est toutefois évident que d'énormes moyens ont dû être mis en œuvre pour réaliser ces étonnantes structures.

15. Pyramide de Khéops, Égypte

La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens il y a plus de 4 500 ans. Tombeau présumé du pharaon Khéops, ses nombreuses particularités architecturales et les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide qui ne cesse de susciter des questionnements chez l'Homme.

