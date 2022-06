TOP 20 des plus beaux ponts

Ils permettent de traverser des fleuves et des lacs et ils présentent une architecture magnifique : voici 20 splendides ponts à travers la planète!

1. Pont des chaînes Széchenyi

Ce pont suspendu au-dessus du Danube relie Pest et Buda à Budapest en Hongrie.

2. Pont de Burdah

Wadi Rum en Jordanie est une vallée creusée par l'érosion de l'eau. Elle abrite plusieurs grands ponts de roche dont le plus haut atteint les 400 mètres.

3. Pont des Soupirs

Le pont le plus célèbre de Venise en Italie. Il est surnommé le «sarcophage volant» et reliait les deux anciennes prisons du Palais des Doges.

4. Pont sur le Bixby Creek

Situé sur la côte de Big Sur en Californie, il est l'un des ponts les plus photographiés de la côte Ouest.

5. Pont de Storseisundet

Il est le plus long des huits ponts qui constituent la route de l'Atlantique. Il relie les communes de Eide et Averøy en Norvège.

À lire aussi: 10 lieux magnifiques qui témoignent de la beauté de notre planète

6. Pont de Chéngyáng

Aussi appelé le pont du vent et de la pluie, ce pont de bois a été construit en 1916 dans la région de Guǎngxī en Chine.

7. Pont de Solkan

Ce pont de 220 mètres a été détruit en 1916 durant les batailles de l'Isonzo et reconstruit en 1927. On le trouve dans le région de Goriška en Slovénie.

8. Pont Henderson Waves

Ce pont réservé aux piétons est juché à 36 mètres dans les airs ce qui en fait le pont le plus haut de Singapour.

9. Pont «vivant» de Meghalaya

À Meghalaya, en Inde, les ponts sont cultivés avec des vignes et des racines. Ces ponts vivants peuvent prendre jusqu'à 15 ans avant d'être fonctionnels.

10. Pont du Rialto

Le pont du Rialto est le plus ancien et le plus célèbre pont à traverser le Grand Canal de Venise.

À lire aussi: Top 10 des ponts suspendus les plus effrayants

11. Pont des Arts

Ce pont de Paris est connu pour les cadenas d'amour que l'on accroche au grillage. Dû au poids des cadenas qui auraient pu causer l’effondrement du pont, cette pratique est maintenant disparue et le pont a été libéré de ses cadenas.

12. Pont Octávio Frias de Oliveira

Ce pont à haubans de 138 mètres de haut traverse la rivière de Pinheiros à São Paulo au Brésil.

13. Pont de Navajo

Ces deux ponts, l'original complété en 1929, et le nouveau pont de 1995, traversent la rivière Colorado dans le Canyon de Marbre en Arizona, Californie.

14. Pont de Nanpu

Ce pont à haubans, situé à Shanghai en Chine, s'étend sur 765 mètres. Il relie les régions de Nanshi et de Pudong.

15. Pont de Langkawi

Ce pont pour piétons est accessible seulement par téléphérique. Situé à Kedah en Malaisie, il est perché à plus de 700 mètres du niveau de la mer.

À lire aussi: Top 10 des plus spectaculaires via ferrata

16. Pont du Golden Gate

Le fameux pont suspendu de San-Francisco est reconnu pour sa beauté architecturale, sa longeur impressionnante et sa couleur orange. Il est l'une des sept merveilles du monde moderne.

17. Pont de Gapstow

Ce pont enjolive la partie nord-est de Central Park à New York. Sa présente structure de pierre a été construite en 1896. Il offre une vue imprenable sur les grattes-ciel de la ville.

18. Pont du Diable

C'est l'un des plus anciens ponts romans de France. Sa construction remonte à plus de mille ans. Situé dans le Languedoc-Roussillon, la légende voudrait que les hommes aient passé un accord avec le diable lors de la construction du pont.

19. Pont Charles

Aussi appelé Pont de pierre ou Pont de Prague, il est le plus vieux pont de la ville. Ses 515 mètres de longeur relient le vieux Prague au quartier Malá Strana en République Tchèque.

20. Pont de la Chapelle de Lucerne

Situé en Suisse, ce pont médiéval est couvert en totalité. Sa tour d'eau servait anciennement de prison, de trésorerie et de chambre de torture.

À lire aussi: Top 10 des plus belles routes du monde