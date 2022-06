TOP 8 des plus belles plages d'Afrique

Découvrez le bleu éclatant et le doré des plages du berceau de l'humanité! Mystérieuses et lointaines, ces étendues sablonneuses ont un charme inégalé!

1. Lac Malawi, Mozambique

S’étirant sur une longueur approximative de 580 kilomètres, ce lac est connu pour ses eaux claires et profondes et ses montagnes à l'arrière-plan. Le lac possède plusieurs plages calmes où limpidité de l'eau et reliefs rocheux composent un tableau des plus merveilleux.

2. Malindi, Kenya

Cette ville est traditionnellement un lieu portuaire important, mais est aujourd'hui davantage devenue une station balnéaire animée très prisée des touristes internationaux pour son dynamisme, sa richesse culturelle et ses plages de sable blanc.

3. Nosy Iranja, Madagascar

Véritable paradis pour les tortues marines, cet îlot est composé de merveilleuses plages de sable blanc si fin qu’à une certaine heure de la journée, elles reflètent la lumière du soleil. Lorsque la marée est basse, il est possible de se balader d'un îlot à l'autre à pied.

4. Île aux Bénitiers, République de Maurice

Mesurant deux kilomètres de long pour une largeur maximale de 500 mètres, cette île est un petit îlot inhabité de l'océan Indien. Formé par une barrière de corail, c'est un lieu d'excursion touristique apprécié pour son calme et ses plages magnifiques.

5. Camps Bay, Afrique du Sud

Camps Bay est un faubourg de la ville de Cap Town. Ses plages de sable blanc bordées de palmiers et aux vagues tumultueuses font la renommée du lieu, tout comme la vie nocturne trépidante.

6. Zanzibar, Tanzanie

Situé dans l'océan Indien, cet archipel tanzanien possède d'innombrables plages paradisiaques. Sur l'île d'Unguja se trouve cette plage magnifique où un restaurant trône en plein milieu de l'eau.

7. Quemado, Maroc

La plage de Quemado est située aux abords de la ville d'Al Hoceïma, sur la côte méditerranéenne du Maroc. Enchâssée au pied d'une falaise, cette plage est connue pour la beauté de son eau turquoise et pour son sable fin. On y vient pour bronzer et pour pratiquer divers sports nautiques (jet ski, ski nautique, plongée).

8. Baie de Maputo, Mozambique

Sable blanc, dunes dorées et eaux limpides de l’océan Indien sont les qualificatifs qui décrivent bien les plages de cette baie. Cette plage idyllique plaira tant aux plongeurs qu'aux simples vacanciers venus profiter de la tranquillité des lieux.9. Mombasa, Kenya

Bordée de sable blanc, cette plage est idéale pour les amateurs de farniente et de soleil. Pour les plus aventureux, l'eau turquoise de l’océan Indien offre une grande variété de coraux qui surprennent par leurs couleurs et leurs formes variées.

