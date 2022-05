Des queues de castor seront offertes gratuitement au début du mois de juin à travers le Canada

Depuis 2018, la queue de castor a droit à sa journée nationale. Pour l'occasion, la fameuse pâtisserie version originale sucre et cannelle sera offerte gratuitement pendant une partie de cette journée dans les différentes succursales participantes du Québec, en Ontario et dans les Maritimes le 3 juin prochain.

Les amateurs de cette gourmandise frite devront arriver tôt afin de se procurer ce dessert emblématique. Les queues de castor gratuites seront distribuées entre 15 h et 17 h. Un nombre limité de queues de castors par client sera imposé pour que plusieurs puissent en profiter.

Les boutiques Queues de castor participantes au Québec sont les succursales de Vaudreuil, de Brossard (Quartier DIX30), de la rue Saint-Paul à Montréal, de Mont-Tremblant et de Mirabel, et, dans la région de Québec, celles du Méga Parc des Galeries de la Capitale, du boulevard Champlain dans le quartier Petit-Champlain et de la rue Saint-Jean. Étant donné l'étendue de Queues de castor au Canada, plusieurs boutiques des provinces maritimes et de l'Ontario, entre autres, participent à l'évènement.

Cette journée nationale a été créée il y a quelques années pour souligner les 40 ans de l’entreprise canadienne, qui compte maintenant plusieurs boutiques à travers le monde pour faire découvrir cette sucrerie typique.

Pour ne rien manquer de la journée nationale des queues de castor, suivez la page Facebook de l'entreprise.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s