Saint-Patrick: 5 bars de Montréal où sortir célébrer votre côté irlandais

La Saint-Patrick prendra d’assaut la métropole ce jeudi 17 mars.

C'est le moment où plusieurs choisiront d'exhiber leurs vêtements verts, se payer la traite avec des shooters de Jameson ou de la bonne Guinness afin de célébrer le Saint patron de l'Irlande.

Si ça vous dit d’embarquer dans les festivités, voici 5 endroits où sortir à Montréal pour la Saint-Patrick:

La taverne irlandaise qui a deux adresses à Montréal (Hochelaga-Maisonneuve et Verdun) convie les Montréalais à une journée de festivités. Cet établissement offre de nombreux whiskey irlandais, 32 lignes de bières (dont des bières européennes) et un menu alléchant offrant une poutine à la sauce Guiness. Miam!

3971, rue Ontario Est

4718, rue Wellington

Dès 10h, le dimanche 20 mars, vous pourrez bruncher à ce pub du Quartier latin. Au menu: déjeuner et café irlandais, de la bière verte, beaucoup de Guinness, trop de Jameson et un jeu-questionnaire en après-midi sur l'Irlande. Le billet pour le brunch coûte 25$ (avec taxes et pourboire inclus). Il comprend le déjeuner (option végétarienne disponible), un café alcoolisé et une ambiance de feu grâce à de la musique irlandaise live.

1707, rue Saint-Denis





3. McKibbins Irish Pub

Le McKibbins est un grand classique dans la catégorie des pubs irlandais montréalais. Nul doute qu’il y aura beaucoup d’ambiance tout au long du week-end à toutes les succursales de la chaîne. Un menu spécial est même disponible toute la semaine dans le restaurant du pub!

Plusieurs adresses

Le pub Hurley’s a ouvert ses portes en 1993 et se trouve en plein centre-ville de Montréal. Vous retrouverez de la musique traditionnelle live tous les soirs en plus de 19 variétés de bières en fût, plus de 50 whiskys single malt et 16 whiskys traditionnels, ainsi que des plats pour casser la croûte.

1225, rue Crescent

Ce tout nouveau pub de Montréal fêtera son ouverture officielle le 17 mars prochain. Pour l'occasion, les propriétaires mettront le paquet afin de vous faire vivre une expérience authentique où le trèfle à quatre feuilles sera à l'honneur.

521, rue Bélanger Est

