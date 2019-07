Neil Patrick Harris est à Montréal et vous ne devinerez jamais à quel festival il est allé

Le populaire acteur américain Neil Patrick Harris est actuellement en ville pour le tournage du film Spinning Gold et il semble bien vouloir profiter de ce que Montréal a à lui offrir!

Après avoir été aperçu au restaurant du réputé chef Antonio Park dans Westmount, celui qui interprète Barney Stinson dans How I Met Your Mother a passé la soirée dans un festival montréalais.

Neil Patrick Harris était en plein cœur du Quartier latin, le 9 juillet au soir, pour assister à différents spectacles de cirque présentés dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque.

capture d'écran Instagram @nph

Suivant ses stories Instagram, on comprend qu’il est d'abord allé voir un spectacle rue Saint-Denis et qu'il s'est ensuite rendu aux Jardins Gamelin, où se trouve la grande scène du festival. D’après ces petites vidéos, il a l’air bien excité par ce festival de cirque et semble vouloir revenir.

capture d'écran Instagram @nph

Gardez l’œil ouvert dans le Quartier des spectacles! Qui sait, vous allez peut-être croiser le grand Neil Patrick Harris!

Sinon, les vedettes ont l’habitude de fréquenter le Vieux-Montréal, on dit ça comme ça...

