La Binerie Mont-Royal déménage après 80 ans sur le Plateau

Une page d’histoire se tourne. La Binerie Mont-Royal vient tout juste d’annoncer son déménagement.

Le petit restaurant établi au coin de la rue Saint-Denis et de l’avenue Mont-Royal depuis plus de 80 ans, ira s’installer au coin de Saint-Denis et Rachel.

Dans une publication partagée sur Facebook, les propriétaires de l’établissement ont voulu rassurer leur clientèle en mentionnant que même si le restaurant change de local, l’ambiance d’antan sera la même.

La Binerie Mont-Royal telle que vous la connaissez restera ouverte jusqu’au 31 août prochain. La «nouvelle» Binerie, elle, ouvrira seulement au début du mois d’octobre.

