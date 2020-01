C’est la fin pour les produits de la compagnie montréalaise Skog

C’est un triste jour pour l’entreprise montréalaise de produits naturels et biologiques Skog. L’entrepreneure derrière le projet a décidé de cesser ses activités en raison de soucis financiers.

Créée il y a sept ans, Skog avait réussi à se créer une place de choix dans le cœur des Montréalais et Montréalaises. L’entreprise était présente à presque toutes les éditions des Puces Pop.

«Pour pouvoir fournir trois jours à Puces Pop ou lors des autres marchés, je devais investir plusieurs *milliers de dollars* en plus de toutes les commandes en ligne et personnalisées et, au bout du compte, il me restait pas grand-chose. En fait, souvent, il me restait rien», raconte la créatrice de Skog dans une publication Facebook.

«Il m'est impossible de garder la tête hors de l'eau. Je suis très, très endettée en raison de l'existence de Skog, et je suis plus ou moins condamnée à le rester si je continue. Je ne peux juste plus me le permettre. J'ai pas envie de handicaper mon futur ni de me désavantager pour l'avenir parce que, eh bien, j'ai plein d'autres projets.»

Skog deviendra donc chose du passé, après que tout le stock aura été vendu.

Heureusement, la créatrice de Skog continuera de donner des ateliers de fabrication de produits et certains gros formats de lotion personnalisée continueront d'être vendus.

On lui souhaite bonne chance pour la suite!

