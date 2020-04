Cette maison de Laval à vendre pour 1 379 900$ cache une incroyable piscine intérieure

Il a de ces maisons qui cachent de belles surprises à l’intérieur. C’est le cas de celle-ci actuellement en vente à Laval.

• À lire aussi: Le avant / après de cette maison en «A» vous donnera envie de repeindre tout votre appartement

En plus d’offrir quatre chambres, deux salles de bain, une salle d’eau et un grand espace commun à aire ouverte qui comprend un foyer double face et un cellier, la maison a une piscine intérieure!

Celle-ci est visible de partout à partir de l’espace commun et de la cour extérieure. Assurément, c’est l’endroit idéal où siroter un cocktail et relaxer.

Visionnez la vidéo ci-haut pour visiter cette maison moderne plutôt impressionnante.

Pour plus de détails sur cette propriété affichée à 1 379 900$, c’est ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!