De nouveaux mini-refuges pour profiter de la nature sauvage de Charlevoix

Vous rêvez de montagne, de grand air et de forêt? Le futur site de «villégiature sauvage» Territoire Charlevoix devrait vous intéresser.

Situé à Sainte-Agnès, dans l’arrière-pays, Territoire Charlevoix est un domaine d’environ 2,5 km2 où seront construits cinq refuges rustiques et une douzaine de sites de camping sauvage, en plus d'une plateforme d'inspiration japonaise où se trouveront foyer, cuisine commune et espaces de relaxation.

Le site se présente comme un lieu de ressourcement. On souhaite y construire des espaces de lecture et de relaxation en nature, un café-boutique mettant de l’avant les produits régionaux et aussi y développer des kilomètres de sentiers de randonnée. La cueillette fera aussi partie des activités possibles.

Une campagne de financement participatif, dont l’objectif est de 15 000 $, est en cours pour soutenir ce projet de «camping expérientiel». Il est possible de donner différents montants ou encore d’acheter des produits à l’effigie du futur site, comme des casquettes ou des cotons ouatés.

L’ouverture est prévue à l’automne 2020, et le site sera accessible 12 mois par année.

Territoire Charlevoix est situé entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, à proximité de plusieurs sites bien connus de la région, comme le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie ou encore le parc national des Grands-Jardins.

