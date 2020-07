Un Jeep tout équipé avec une tente sur le toit pour découvrir le Québec

Il existe un tout nouveau moyen de partir à l’aventure à travers le Québec; le Jeep tout équipé de la compagnie Evad Overland.

Plutôt que de faire du camping traditionnel, Evad Overland vous propose une version plus aventurière de profiter de la nature n’importe où.

Le Jeep possède une tente qui s’installe sur son toit, une mini-cuisine qui se trouve dans sa valise et tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour agréable et en toute sécurité.

Le Jeep et sa tente peuvent même accueillir jusqu’à 4 personnes.

La location du Jeep de Evad Overland est de 200$ à 250$ (plus taxes) la nuit, cela inclut 200 kilomètres par jour, de la literie, une glacière, un réchaud à deux brûleurs et plus encore. Vous pouvez même louer une planche à pagaie pour un léger supplément de 20$.

Tous les détails sur Evad Overland ici.

