Mylène Bizeul de @bien.beau nous fait visiter son appartement art déco

Mylène Bizeul, la créatrice derrière le compte Instagram d'objets seconde main à vendre @bien.beau, a le flair pour dénicher des objets rétro fabuleux.

Son appartement est rempli de trouvailles seconde main et de créations «Do It Yourself» plus impressionnantes les unes que les autres.

On y retrouve entre autres une vaste murale colorée dans son salon, une banquette chaleureuse dans sa salle à manger et même une table tulipe IKEA à l'envers dans sa cuisine.

Cet appartement à saveurs art déco prouve que parfois oser la couleur et le mélange des styles peut donner un peu de magie à n'importe quel endroit!

Pour vous procurer des objets seconde main, suivez @bien.beau.

Pour vous inspirer pour votre propre déco, suivrez @bien.beau.déco.

