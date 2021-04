Marché printanier Etsy: 8 artisans «Maison & Déco» à découvrir

Après un marché d’automne en version virtuel réussi, le Collectif Créatif Montréal est de retour ce printemps avec son Marché Etsy en ligne.

Du 22 au 25 avril, une centaine d’entreprises passionnées qui proposent une variété de produits originaux à offrir et à s’offrir sont à nouveau rassemblées sur une même plateforme virtuelle.

Ce genre de marché est l’occasion parfaite pour se gâter et découvrir des artisans d’ici qui travaillent fort pour offrir de jolis produits de qualité: articles de décoration, produits zéro déchet, vêtements, accessoires, soins pour hommes et femmes, produits gourmands et plus encore!

Plusieurs boutiques Etsy proposent également chacun un rabais ou encore un cadeau à l’achat tout au long de l’évènement. Vous n’avez qu’à utiliser le code promo PRINTEMPS2021 dans toutes les boutiques participantes.

Voici une sélection de 8 artisans à découvrir dans la section «Maison & Déco» du marché virtuel:

Alison Loney propose de magnifiques créations en céramique pour embellir vos petits moments et votre décor. On a un réel coup de cœur pour le «donut vase» très tendance actuellement.

10% de rabais avec PRINTEMPS2021

Le projet créatif qu’est La Barbotte d'Audrey Valois attire l’attention par ses couleurs et ses motifs. Les illustrations qui mélangent plantes et formes géométriques risquent d’être bien populaires.

15% de rabais avec PRINTEMPS2021

Cette boutique Etsy ne propose que du beau! Ornements muraux, reproductions d’œuvres de l’artiste à télécharger, bijoux minimalistes, c’est la boutique parfaite pour trouver un joli cadeau comme cet ornement mural qui ajoutera une touche unique à un décor minimaliste.

20% de rabais sur les produits à prix régulier avec PRINTEMPS2021

Andreea Iancu qui est derrière la boutique Mimi la Rouleuse fabrique de magnifiques bijoux à prix abordables, mais aussi quelques articles de décoration en béton comme ces plateaux décoratifs.

Livraison gratuite et 25% de rabais avec PRINTEMPS2021

De la vaisselle et des jardinières colorées, mais tout de même passe-partout, voilà ce que propose la talentueuse céramiste Stéphanie Fauteux sur sa boutique Etsy.

10% de rabais avec PRINTEMPS2021

Chloé Simond propose, via sa boutique Etsy Opale, une belle sélection d’illustrations et de photos parfaites pour décorer les murs de votre appartement à un prix raisonnable.

10% de rabais avec PRINTEMPS2021

Cette boutique Etsy offre des aimants de frigo ludiques qui attireront l’attention de chacun de vos invités. C’est un cadeau amusant à offrir également!

Livraison gratuite à l'achat de 2 articles ou plus avec PRINTEMPS2021

Plus personne ne devrait utiliser d’emballages en plastique en 2021. La P’tite Fabrique propose donc de jolis films alimentaires en cire d'abeille fabriqués avec du tissu en coton récupéré.

20% de rabais avec PRINTEMPS2021

Consultez la liste complète des artisans et les promotions offertes pendant le marché dans le catalogue juste ici.

