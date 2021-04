Une jolie maison colorée et entièrement rénovée à vendre pour 899 000$ dans Ahuntsic

Les décors colorés sont de plus en plus tendance et les propriétaires de cette jolie maison d'Ahuntsic l’ont bien compris.

Remax / Isabelle Naud

La maison présentement à vendre pour 899 000$ propose un décor moderne avec une touche de couleur pour ajouter un peu de «pop» à ses pièces.

Remax / Isabelle Naud

On y retrouve d’abord un chaleureux salon, puis une cuisine avec un îlot et une jolie salle à manger.

Remax / Isabelle Naud

La propriété construite en 1951 a subi de nombreuses rénovations au fil des ans. On y retrouve donc un décor au goût du jour qui saura plaire à plusieurs personnes.

Remax / Isabelle Naud

La maison possède un total de trois chambres à coucher ainsi que deux salles de bain complètes.

Remax / Isabelle Naud

On y retrouve également un garage et une cour clôturée idéale pour les propriétaires de chiens!

Remax / Isabelle Naud

Découvrez le décor complet de cette propriété dans la vidéo ci-haut!

Isabelle Naud de Remax s'occupe de la vente de cette magnifique propriété pour 899 000$.

