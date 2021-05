Une maison-chalet avec spa nature au bord d’un lac à vendre pour 850 000$ à Saint-Adolphe-D’Howard

À la recherche d’une oasis de paix intime et au bord d’un lac? Cette propriété est peut-être faite pour vous.

Située au bord du lac Long à Saint-Adolphe-D’Howard dans les Laurentides, cette maison a été complètement rénovée au cours des 5 dernières années.

site web DuProprio

Les futurs propriétaires pourront profiter d’une belle cuisine ouverte sur la salle à manger.

La chambre des maitres et sa salle de bain attenante sont accessibles via la pièce conviviale qu’est la cuisine/salle à manger.

site web DuProprio

Le salon ne peut pas être plus invitant avec son foyer, son coin-bar avec frigo et sa fenestration qui offre des points de vue sur le lac et le boisé.

Deux autres chambres ainsi qu’une autre magnifique salle de bain se trouvent à l’étage inférieur.

site web DuProprio

Le plancher à ce niveau est en béton mais est chauffé pour offrir un maximum de confort.

L’extérieur offre non seulement un quai avec un accès au lac qui est non navigable, mais également un spa nature paysagé qui vole la vedette!

site web DuProprio

site web DuProprio

Assez facile de s’imaginer se prélasser dans le spa avec un verre de vin à la main.

Découvrez chaque pièce de cette maison-chalet à vendre dans la vidéo ci-haut!

La propriété est à vendre meublée et équipée pour la somme de 850 00$ par les propriétaires actuels via DuProprio.

Voici d'autres propriétés à vendre:

s

s

s

s