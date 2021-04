Osheaga est annulé pour une 2e année consécutive

Mauvaise nouvelle pour les festivaliers qui avaient encore espoir de se rassembler au parc Jean-Drapeau pour le 15e anniversaire du festival Osheaga en 2021.

• À lire aussi: Le Festival de Jazz et les Francos de retour à Montréal en septembre

Le festival a finalement annoncé que l’événement tant attendu n’aurait pas lieu, pour une deuxième année consécutive, en raison de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus COVID-19.

Cette édition devrait marquer le 15e anniversaire du festival. Les Foo Fighters, Cardi B et Post Malone avaient été annoncés comme têtes d’affiche le 7 décembre dernier. Ces grands artistes étaient attendus à Montréal les 30 et 31 juillet et le 1er août 2021.

Les passes de festival achetées pour les éditions de 2020 ou 2021 seront valides pour la prochaine édition, en 2022. Toutefois, si vous désirez vous faire rembourser, c'est également possible. Les détails sur les remboursements se trouvent sur le site web du festival.

En plus d'Osheaga, Evenko annonce, logiquement, le report à 2022 des festivals ÎleSoniq et Lasso Montréal.

On se voit donc en 2022 au parc Jean-Drapeau!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s