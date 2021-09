Montréal à Vancouver: Des billets d’avion à seulement 59 $

Si les voyages vous manquent et que vous êtes prêts à préparer votre prochaine escapade en avion, vous serez ravis d'apprendre que des billets pour Vancouver, à partir de Montréal, se vendent actuellement 59$.

C'est la compagnie aérienne à très bas prix Flair Airlines, qui a fait son apparition à Montréal cet été, qui offre des allers simples à prix ultras doux vers Vancouver, au départ de la métropole québécoise.

Ces tarifs alléchants sont proposés pour certaines dates durant les mois de janvier et février 2022. Le billet de retour peut coûter un peu plus cher que 59 $ selon les dates choisies.

À ce prix, seul un bagage à main de 7 kg pouvant se ranger sous le siège est compris. Il faut payer un extra pour avoir droit à plus de bagages en cabine ou en soute.

Pour vous donner une meilleure idée: on a trouvé des billets allers-retours sans escale Montréal-Vancouver pour un voyage d’une semaine au début janvier à 121 $. Le prix monte à 189 $ si on achète, en ligne, un «forfait» comprenant entre autres un bagage enregistré de 23 kg.

Cet automne

Ceux qui souhaitent aller en Colombie-Britannique cet automne, plutôt que cet hiver, peuvent aussi trouver de bons prix avec la compagnie canadienne Flair Airlines.

On déniche actuellement des allers simples directs à 89 $ entre Montréal et Vancouver pour le mois de septembre, et des allers-retours à environ 250 $, plus les frais de bagages au besoin.

Si vous avez des dates de voyage flexibles, ça vaut la peine de bien chercher!

D'autres vols pas chers vers Vancouver

Flair n’est pas la seule compagnie aérienne à offrir des tarifs attrayants pour le BC ces temps-ci.

Sur le site de Transat , par exemple, il est possible de trouver des allers-retours non-stop Montréal-Vancouver à moins de 300 $ pour des voyages en octobre ou en février (prix incluant un bagage de cabine seulement). Idem pour certaines dates d’automne avec Air Canada .

Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Flair Airlines a été lancée officiellement en 2017, mais elle offre des vols à partir de Montréal depuis le 1er juillet 2021 seulement. Basée à Edmonton, la compagnie se décrit comme le seul transporteur à très bas prix indépendant au Canada. Elle dessert 20 villes canadiennes et 6 villes américaines.

Pour en savoir plus: www.flyflair.com

VOYAGER EN TEMPS DE PANDÉMIE : À SAVOIR

• La Colombie-Britannique accueille présentement les touristes canadiens sans restrictions particulières. Les visiteurs doivent respecter les règles sanitaires en vigueur. Informez-vous bien avant de partir, notamment au sujet du passeport vaccinal de la province.

• Comme la situation sanitaire et les restrictions de voyage - ainsi que les conditions pour pouvoir prendre l’avion au Canada - peuvent changer rapidement, il est important de vérifier les conditions d’annulation et de modification de votre billet d’avion avant l’achat. Prenez une assurance annulation supplémentaire au besoin.

• Si vous comptez quitter Vancouver lors de votre séjour, vérifiez les mises à jour concernant les feux de forêt actifs dans la province. La Colombie-Britannique demande d’éviter les voyages non essentiels dans les zones touchées.

• Le saviez-vous? Une assurance voyage est fortement conseillée, même pour les voyages au Canada, puisque la RAMQ ne couvre pas tous les frais de santé hors province.