Le musée Grévin annonce sa fermeture

Une bien triste nouvelle vient d'être annoncée ce matin.

Le populaire musée Grévin, réputé pour ses mille et une statues de cire, a annoncé sa fermeture définitive à compter d'aujourd'hui, le 16 septembre 2021. La fermeture est due à la pandémie.

« Sincères remerciements à nos employés pour leur dévouement et leur belle énergie, merci à nos visiteurs et à nos partenaires qui nous ont soutenus tout au long de ces années, a écrit l’équipe de Grévin Montréal par voie de communiqué de presse.

Un merci tout spécial aux membres de l’Académie qui ont aidé à bâtir ce musée en choisissant les personnalités d’ici qui ont marqué notre histoire.

Et enfin, merci aux personnalités et artistes qui ont façonné et qui façonnent toujours notre univers. Ils ont été nos muses et demeurent une inspiration. »

Le mystère plane à savoir ce que deviendront les figures de cire de Céline Dion, Guylaine Tremblay et Rock Voisine.

Si vous aviez des billets en votre possession, vous devez écrire à l’adresse suivante, au plus tard le 8 novembre 2021, afin d'obtenir un remboursement : ventes@grevin-montreal.com

Plus de détails à venir.