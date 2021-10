Une maison ancestrale à couper le souffle et située sur un verger, à vendre pour 985 000$ à Rougemont

Si vous cherchez une maison où vivre d’amour et d’eau fraiche (et de pommes), voici la résidence de vos rêves.

Certains la reconnaitront peut-être comme il s’agit de la propriété de Vanessa Pilon et Alex Nevsky.

Cette magnifique maison ancestrale est située sur un verger au pied de la montagne de Rougemont.

Ce n’est pas l’espace qui manque dans cette résidence qui offre 3 519 p2 d’aire habitable sur un terrain de 56 487 p2.

Au rez-de-chaussée se trouvent les pièces communes qui encerclent l’escalier et un rangement.

La décoration et l’architecture rendent l’endroit hyper chaleureux. Le foyer qui décore le mur du fond y est pour beaucoup aussi.

Le foyer est aussi visible de la cuisine qui elle bénéficie d’une vue à couper le souffle sur les montagnes.

Clairement, faire la vaisselle à cet endroit n’est pas plate du tout.

La chambre à coucher principale se trouve aussi au rez-de-chaussée et a sa salle de bain attenante qui est digne d’un spa.

À l’étage se cachent un coin bureau, deux chambres et une deuxième salle de bain complète.

C’est l’endroit idéal où aménager un quartier de rêve pour des enfants, comme c’est le cas actuellement.

Les pièces se poursuivent au sous-sol où on y trouve une dernière salle de bain, une autre chambre, un bureau, une salle familiale et bien plus.

On vous l’avait dit que ce n’est pas l’espace qui manquait chez Vanessa Pilon et Alex Nevsky.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cette maison en entier!

L’extérieur est la «cerise sur le sundae» comme le veut l’expression.

Impossible de rester de glace devant toute cette nature et la vue panoramique sur les montagnes.

Il n’y a pas de gêne à recevoir famille et amis autour de la magnifique piscine creusée.

C’est aussi le terrain idéal pour cultiver fruits et légumes et avoir quelques poules pour des œufs frais tous les matins.

L’incroyable maison de Vanessa Pilon et Alex Nevsky est affichée à 985 000$. Le courtier responsable de la vente est Emmanuel Bouchard de RE/MAX.