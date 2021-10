Jacques & Anna organise une vente annuelle et vous ne voulez pas manquer ça

Le studio de design montréalais spécialisé en conception de luminaires Jacques et Anna organise une vente annuelle qui promet d’en mettre plein la vue. Ce sera le moment parfait pour s'offrir un de leurs luminaires «WOW» qui ne cessent de grandir en popularité.

Le samedi 30 octobre prochain, Jacques & Anna vous donne rendez-vous à sa nouvelle boutique, au 5831-A avenue du Parc.

Bien implantée dans le milieu du design et de l’architecture, il est possible d’apercevoir les créations de Jacques & Anna dans les restaurants le Candide, le Fricot, le Paloma, le Têta Café, le bar à vin Cerise, la boutique et les bureaux de 3 Fois par jour, et bien plus. L’entreprise a aussi eu le plaisir de travailler avec des architectes et des designers hautement talentueux tels que LaShed, CatherineCatherine, Jean de Lessard, Ivy Studio, Appareil Architecture, etc.

À l'occasion de leur vente annuelle, l'équipe a travaillé sur une collection limitée de lampes de table et de lampes sur pied constituées de bases de béton colorées et d'acier. Les prix des lampes varient entre 180$ et 500$. Si on se fie aux lampes des collections antérieures, il est certain que ce sera le moment parfait pour faire le plein de belles lampes pour la maison.

Une sélection d'appliques murales en céramique sera aussi disponible à prix réduit ainsi que quelques modèles surprises. Des rabais de 50 $ seront offerts sur certains modèles. Ça vaut vraiment la peine!

L'événement aura lieu à la boutique entre 10 h et 17 h.

C’est un rendez-vous !

Jacques & Anna

5831 A avenue du Parc, Montréal