8 boîtes DIY d’entreprises québécoises parfaites pour occuper son temps libre

Les boîtes «do it yourself» ont gagné en popularité pendant la pandémie et l’engouement ne semble pas s’essouffler.

Quelques entreprises québécoises ont embarqué dans le bateau du DIY et proposent maintenant des «kits» pour réaliser un de leur produit à la maison.

Ces boîtes sont parfaites pour occuper des journées pluvieuses ou trop froides pour sortir à l’extérieur. Elles sont aussi de belles options de cadeaux à offrir à quelqu’un qui aime apprendre et fabriquer des produits de ses propres mains.

Voici donc sans plus attendre, 8 boîtes DIY à se procurer ou à offrir :

Pour les fans de déco

De la collection de boîtes créatives signées Baltic Club, cet ensemble éveille les sens et l’inventivité! Il contient tout le nécessaire pour fabriquer facilement quatre bougies et diffuser de doux effluves boisés et floraux.

Cet ensemble clé en main vous permettra d'apprivoiser la technique particulière de la courtepointe puis de confectionner votre propre coussin aux douces couleurs de pêche, de bleu et de marine. Ce petit défi vous permettra de découvrir l'univers de l'artiste courtepointière Marilyn Armand derrière Le point visible à Bedford.

Bien que ce soit l’entreprise Des enfantillages qui propose cette boîte créative, elle est également parfaite pour un adulte qui aime les fleurs et qui a envie de retrouver son cœur d’enfant. L'ensemble comprend trois vases cartonnés à décorer et à coller, cinq tiges cartonnées, cinq fleurs et huit verdures de papier à assembler.

L’entreprise montréalaise moonday propose une boîte DIY pour recréer à la maison les fameuses Rubik candle décoratives. C’est le cadeau parfait à offrir à votre blonde, votre sœur ou votre meilleure amie. Comme l’ensemble comprend tout le nécessaire pour créer deux bougies, vous pourriez même en faire une activité!

Pour les foodies

U MAIN est une entreprise montréalaise qui propose des kits de fromage artisanal depuis 2015. Ce qui est super le fun, c’est qu'il y en a pour tous: kit de luxe, ensembles pour du fromage en grains et halloumi, sans lactose, véganes, etc. C’est le cadeau parfait pour la fanatique de fromage dans la famille!

L'ensemble GINKIT de l’entreprise québécoise GINIUS contient tout ce dont une personne a besoin pour créer du gin maison. Facile à utiliser, l'ensemble permet de créer une bouteille de 750 ml (ou 2 de 375 ml!).

Pour les «zéro-déchet»

Cette boîte DIY permet de créer trois feuilles d’emballage alimentaire en cire d’abeille. Les composantes de cette boîte viennent de fournisseurs locaux et celle-ci est assemblée et expédiée des installations de Olsen Olsen Design de Saint-Sauveur dans les Laurentides.

Cet ensemble de la superbe entreprise Les Mauvaises Herbes s’inscrit dans une approche minimaliste et zéro déchet. Il contient six ingrédients qui permettent de réaliser trois recettes de cosmétiques à la maison: un beurre fouetté exfoliant à l’hibiscus, un beurre corporel à la calendula, deux baumes à lèvres. Il y a aussi la possibilité de réaliser une recette bonus anti-gaspillage de sel de bain floral.

