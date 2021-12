7 magnifiques maisons ancestrales qui étaient à vendre en 2021

Parmi les maisons qui nous en ont mis plein la vue cette année sur Maison Silo il y a ces belles ancestrales qui ont su traverser les années.

Certaines d’entre elles ont un bagage historique impressionnant, d’autres ont été restaurées mais ont conservé leur cachet d’époque. Dans tous les cas, elles vous ont impressionné !

Voici 7 belles maisons ancestrales qui étaient à vendre en 2021 :

ALEXANDRE PARENT / STUDIO POINT DE VUE

La maison Sénécal, située à Brossard, est classée monument historique, tout comme sa voisine, la maison Banlier, qui est également apparue sur le marché en avril. Construite en 1799, la maison Sénécal est parmi les plus anciennes demeures qui subsistent dans l'ancienne seigneurie de La Prairie.

ÈVE DROUIN

Située directement sur le bord du fleuve à Berthier-sur-Mer, la maison offre une vue à couper le souffle. Construite en 1706, la maison ancestrale a subi d’impressionnantes rénovations, sans être dénaturée de sa beauté d’époque.

SUMMUM PHOTOGRAPHIE

Résidence où a grandi Carrie Derrick, la première femme professeur titulaire du Canada, cette maison construite en 1840 a été parfaitement restaurée et entretenue. De style néogrec, la maison est sise sur un joli terrain agrémenté de plusieurs arbres matures.

EVE DROUIN-V. / COURTOISIE ANNE TURCOTTE & ALEXANDRE BOUTET DE ENGEL & VÖLKERS

Derrière la façade très ancienne de cette construction de 1850 se cache une magnifique maison au cœur du Vieux-Québec, à vendre pour 1 025 000$. La demeure est habillée de bois et de pierre pour garder le charme de la fondation. Le style de déco éclectique vient moderniser la maison tout en respectant son histoire.

KW PRESTIGE

Construit en 1864, il fait partie du projet patrimonial Sebastropol Row et propose un décor à couper le souffle. Le condo offre 794 pieds carrés répartis sur deux étages. On y retrouve une mezzanine à aménager comme petit salon ou en boudoir, puis deux chambres à coucher et une salle de bain.

DIDIER BOULAD, PHOTOGRAPHE

La Maison Marences-de-Rosay, une propriété vieille de 126 ans, est située sur la rue Laval et donne sur le prestigieux Carré Saint-Louis. Dessinée par les frères Nelson, des réputés architectes de l’époque, la maison est de style Queen Anne du 19e siècle.

SÉBASTIEN PICARD

Cette maison datant de 1677 serait l’une des premières propriétés ancestrales de L'Île-d'Orléans. Bien évidemment, ce n’est pas le charme qui manque à l’intérieur comme à l’extérieur.

