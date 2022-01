Une adorable église de campagne transformée en maison, à vendre à Lac-Brome pour 695 000$

Rénovée avec amour et décorée avec énormément de goût, cette maison, établie dans une ancienne église du village à Lac-Brome, en Estrie, est tout simplement charmante.

Construit en 1800, ce bâtiment patrimonial laisse maintenant place à une maison clé en main avec deux chambres à coucher, deux salles de bain et un garage simple détaché.

Photos par Yves Barrière

Dès l’entrée, un grand hall vous accueille. Les planchers en ardoise, la luminosité parfaite et une porte coulissante en bois de grange sur rail donnent un excellent avant-goût.

Photos par Yves Barrière

Vous accéderez ensuite à une spacieuse aire ouverte possédant les caractéristiques architecturales de l'église d'autrefois. Le salon, la salle à manger et la cuisine sont recouverts d’un plafond voûté et embossé.

Un foyer au gaz permet de réchauffer l’espace lors des journées plus fraîches.

Photos par Yves Barrière

Entièrement rénovée, la cuisine est lumineuse et possède un grand îlot et des comptoirs en dekton. Une porte-fenêtre permet d’accéder à la terrasse extérieure.

Photos par Yves Barrière

C'est dans cette pièce que se trouve un escalier qui mène au deuxième étage.

Deux chambres douillettes et une salle de bain se trouvent à cet étage. La chambre principale est pourvue d’une mignonne salle d’eau.

Photos par Yves Barrière

La maison sise sur un terrain de 12 112 pieds carrés. Une vue majestueuse sur les Appalaches vous fera tomber en amour avec la région.

Photos par Yves Barrière

À seulement 20 minutes de Bromont et 75 minutes de Montréal, cette maison se trouve dans un environnement des plus bucoliques et paisibles à proximité de nombreux services.

Réginald Gauthier de l’agence Coldbrook s’occupe de la vente de cette propriété unique. Le prix demandé est de 695 000$.

