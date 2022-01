Une maison écologique pour amoureux du plein air à vendre pour 649 900$ à Stoneham-et-Tewkesbury

Cette maison écologique de villégiature située à Stoneham-et-Tewkesbury est parfaite pour les amoureux du plein air.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

La maison de construction bioclimatique a été pensée par le groupe TERGOS et fonctionne principalement à l’énergie solaire passive, soit l’absorption des rayons du soleil à travers les fenêtres et les baies vitrées de la maison. L’énergie est stockée dans les murs, le plafond et le plancher, puis diffusée en chaleur dans le logement.

Cette vision en fait une construction lumineuse et chaleureuse ou il fait bon vivre, particulièrement dans l’aire ouverte. À noter que le plancher de béton est chauffant, un atout.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

Dans la cuisine trône un îlot avec un superbe comptoir de bois, incluant un coin repas. Une salle à manger est aménagée tout près, pour les bons moments autour d’une table.

Un peu plus loin, un salon avec foyer au bois, parfait pour l’après-ski. Une poutre de bois encadrant le mur offre la parfaite finition au décor.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

La demeure comprend deux chambres et une salle de bain munie d’un bain-douche très moderne où les propriétaires pourront décompresser après leur journée.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

Karl Robert / Royal Lepage Canada

L’extérieur est vaste et peut être admiré en relaxant près du coin feu, avec les montagnes au loin. Sur le grand terrain, on retrouve un étang, une grange et une serre sur dalle de béton. Un endroit idéal pour ceux qui désirent s’investir dans leurs projets.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

Cette chaleureuse demeure est pour les amoureux de la nature et du plein air puisque le 2155, Chemin Saint-Edmond est situé à environ 15 minutes de la station touristique Stoneham, des glissades Tewkesbury, du parc national de la Jacques-Cartier et plus encore.

Karl Robert / Royal Lepage Canada

Cette maison écologique est au prix de 649 900$, et vendue par Karl Robert chez Royal Lepage.

Voyez d'autres demeures en nature à vendre:

s