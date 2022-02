Une maison-chalet de style autrichien à Lac-Beauport à vendre pour 529 000$

Une magnifique maison de style autrichien sur trois étages est à vendre à Lac-Beauport pour 529 000$, avec terrain intime et accès à des centres de plein air bien connus.

La construction de 1974 est au goût du jour avec ses accents de bois, ses hauts plafonds et un foyer au gaz qui réchauffe tous les étages.

La cuisine est en retrait et est très spacieuse. Tout près, on retrouve la salle à dîner, pouvant accueillir plusieurs convives.

Le salon et une salle d’eau complètent le rez-de-chaussée. Les grandes fenêtres baignent la demeure de lumière.

L’étage supérieur abrite trois des quatre chambres de la maison. La chambre principale comprend une salle de bain attenante et un balcon privé où les propriétaires pourront prendre leur café du matin.

Deux étages en dessous, on retrouve une salle de jeux et une aire de détente avec la continuité du foyer. Le sous-sol est complété d’une quatrième chambre spacieuse et d’une salle de bain et de lavage.

Un grand balcon fait le tour du rez-de-chaussée, avec un aire pensée pour profiter de l’extérieur. Été comme hiver, le soleil vient réchauffer l’endroit. La cour est entourée de grands arbres.

Cette maison à vendre se situe à une dizaine de minutes de l’autoroute Laurentienne. Les occupants ont accès au Lac-Beauport, où aller pratiquer des activités hivernales et estivales. Le centre de ski Le Relais est également tout près, parfait pour les amateurs de ski. De plus, un terrain de golf se trouve à proximité.

La vente de la maison est prise en charge par Louis Belzile et Laurence Menard Belzile, courtiers immobiliers chez Sutton.

