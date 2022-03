Soja&Co. dévoile des nouvelles bougies qui sentent le printemps

Soja&Co., l'une des compagnies québécoises chouchou en matière de bougies, a dévoilé sa très attendue collection printanière.

Ces nouvelles fragrances inspirées du printemps québécois viendront certainement donner la touche printanière qui manque chez vous.

Cette année, des effluves terreux, de fleurs champêtres et des arômes envoûtants sont à l’honneur:

1. Lilas + Romarin

«Chic prouesse entre odeur florale et épicée, cette fragrance représente un doux équilibre dans lequel le romarin est au lilas ce qu’est le yin au yang.»

courtoisie sojaetco

2. Pétrichor, noisette et cèdre blanc

«Les rayons de soleil plombent entre les feuilles qui s’agitent, encore trempées par une pluie matinale. Alors que l’on traverse cette forêt, on inspire à pleins poumons et, malgré l’humidité, on perçoit des parfums naïfs et lumineux qui nous redonnent espoir après la tempête.»

courtoisie sojaetco

3. Nature sauvage

«Cette bougie, comme les balades spontanées, appelle à la purification et au renouveau. Nos sens s’éveillent au contact d’effluves terreux et enivrants de sapin, de cèdre, de cyprès et de musc.»

courtoisie sojaetco

De plus, pour célébrer le 420, deux bougies inspirées du cannabis et chanvre s’ajouteront à leur collection, incluant Lemon Haze (de retour pour une autre année), ainsi qu’une toute nouvelle fragrance:

4. Ganja + Ginseng

«Votre odorat s’anime au contact d’envoûtants arômes d’encens et de chanvre. L’odeur de la tasse de thé à la bergamote, citron et menthe, posé à vos côtés, vous donne quant à elle l’eau à la bouche.»

courtoisie sojaetco

La toute nouvelle collection de Soja&Co. est disponible dès maintenant sur sojaco.ca et en boutique, au quartier DIX30 à Brossard.

