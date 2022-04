Cette jolie buvette de la Montérégie ferme ses portes... mais vous pouvez l’acheter pour 35 000$

Après cinq ans à servir des vins nature et des plats frais où les produits locaux sont les vedettes, le bistro Fleuve à Verchères, anciennement Tête de cochon, a annoncé sa fermeture officielle.

Il est toutefois possible de faire revivre ce magnifique local, dont le design est une conception et une réalisation de l’Atelier 3/4 fort. En effet, le commerce est actuellement à vendre.

Pour la somme de 35 000$ (plus TPS et TVQ), vous pourriez reprendre le flambeau et donner un nouvel élan à ce magnifique bistro de Verchères.

Le prix inclut tous l’équipement pour le bon fonctionnement du restaurant, les permis nécessaires pour opérer une buvette et servir l’alcool également sur la jolie terrasse de 14 places à l’avant.

Tout ce que vous auriez à faire est d’installer vos effets personnels et d'élaborer un bon menu pour attirer non seulement les gens du coin, mais également les Montréalais qui ont envie d’une petite escapade gourmande à une trentaine de minutes de la ville.

Si vous rêvez depuis longtemps d’ouvrir une buvette qui a de la gueule, voilà votre chance!

Pour plus de détails sur la vente du commerce, consultez la fiche immobilière du courtier François Bourgeault chez RE/MAX.

