[VIDÉO] Sarah-Maude de Star Académie dévoile ses adresses d'Amos préférées

Chaque semaine, l’équipe de Silo 57 a le grand bonheur de s’entretenir avec le candidat délogé de Star Académie afin de connaître ses incontournables en matière de restaurants et de sorties dans sa très chère région du Québec.

Cette semaine, c'est l'attachante Sarah-Maude qui a quitté l'Académie, en même temps que Julien Charbonneau, à cause d'une double élimination. Originaire d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, elle a eu beaucoup de plaisir à participer au jeu de J’irai où tu iras et à vous dévoiler ses adresses chouchoutes.

Quelle est l’activité à ne pas manquer à Amos? Où se trouve la meilleure poutine? Où faut-il se réunir pour le 5 à 7?

Découvrez le Amos de Sarah-Maude à travers ses adresses préférées.

L'incontournable de la ville: Le Refuge Pageau

Ce refuge accueille les animaux sauvages en besoin de soins. On les y fait séjourner dans une optique de réadaptation, afin de les remettre en liberté plus tard. Une visite s'impose si vous êtes dans le coin et si vous aimez les animaux!



