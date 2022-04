Une maison de vacances bien décorée près d’une plage à louer en Ontario

À quelques minutes de la magnifique plage de Balm Beach, en Ontario, se trouve une maison à l’intérieur digne d’un magazine de décoration.

Dans la ville de Tiny, à 1h30 de Toronto, nichée sur un terrain entouré de verdure, la «Forest House» présente trois chambres et une salle de bain.

Airbnb

Jusqu’à six voyageurs peuvent séjourner confortablement dans la maison à l’intérieur raffiné et soigné.

Une cuisine, une salle à manger et un salon se trouvent dans une aire ouverte. Tout l’intérieur fut rénové avec goût en 2021. Tout est en place afin que vous puissiez commencer la journée avec une bonne tasse de café à déguster sur le grand patio extérieur.

Airbnb

D’énormes fenêtres permettent à l'aire de vie de profiter d’une importante luminosité.

Un piano, une télévision et un espace suffisant pour s’embarquer dans un jeu de société occupent le salon.

La maison présente trois chambres fermées, toutes merveilleusement bien agencées. Deux chambres possèdent un lit queen et un grand garde-robe et la troisième chambre propose deux petits lits.

Airbnb

Avec une abondance de matériaux naturels, la salle de bain est à la fois élégante et chaleureuse. Tout y est pour se détendre après une longue journée passée sur la plage.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir tous les détails de cette incroyable maison de vacances.

À seulement 5 minutes de marche de la plage publique, la «Forest House» est idéale pour les personnes qui cherchent à s’évader et découvrir les nombreuses brasseries, boutiques et restaurants du coin. Les villes de Midland et Penetanguishene se trouvent à seulement 10 minutes de voiture.

Pour des vacances de qualité, faites vite de réserver cette maison à la magnifique décoration.

La «Forest House» est disponible pour la location sur Airbnb. Le prix d’une nuit varie selon la période visée.

RÉSERVEZ ICI

Ces autres propriétés à louer pourraient vous intéresser:

s