10 artisans à ne pas manquer au Puces POP édition printanière

Réservez votre premier week-end de mai, car le populaire marché d’artisanat Puces POP est de retour avec son édition printanière!

Du 6 au 8 mai, des dizaines d’artisans locaux seront réunis dans le sous-sol de l’église Saint-Denis sur le Plateau pour vous présenter leurs créations faites à la main.

Décoration, vêtements, gourmandises, produits pour le visage et le corps, et bien plus, vous attendent. Attention, c’est le genre d’endroit où il est facile de se créer des besoins!

Pour vous aider à préparer votre liste d’achats, voici 10 artisans coup de cœur de Silo 57 qui seront présents au Puces POP édition printanière:

Cette petite entreprise d’ici fait dans l’art de vivre écoresponsable avec des accessoires et produits pour la maison. Ces derniers sont fabriqués à partir de fibres biologiques, recyclées ou récupérées, ou bien avec des ingrédients naturels.

Impossible de rester indifférent devant l’art de Maude Bergeron. Les créations visuelles et littéraires féministes, queers et inclusives sont non seulement magnifiques, mais également importantes. À découvrir, si ce n’est pas déjà fait!

Parce qu’on n’a jamais trop de bijoux, vous devez absolument vous arrêter à la table de Côte Ouest. L'entreprise fabrique de magnifiques pièces délicates à la main à Montréal, mais s’inspire de la côte ouest du Canada pour ses créations.

Derrière Paspareil céramique, on retrouve Geneviève Marois-Lefebvre qui s’amuse à créer des pièces uniques et décoratives, vous l’aurez deviné, en céramique. Tasses, vases à fleurs, assiettes décoratives: les créations sont vraiment jolies!

AGRICOL propose des soins minimalistes conçus pour répondre aux différents besoins en fonction des types de peaux. L'entreprise utilise des ingrédients naturels et la liste est courte pour chacun des produits, ce qui est toujours bon signe. De plus, le packaging des produits est vraiment beau!

La broderie a retrouvé ses lettres de noblesse pendant la pandémie, alors allez faire un tour au kiosque de L’Atelier Brodé, qui propose de jolies créations délicates.

L’artiste derrière La poteuse fabrique des pièces de poterie uniques inspirées par la nature, la cuisine, le design et l’humain. On doit dire qu’on a un réel coup de cœur pour la nouvelle collection Tiki!

Pour des bijoux colorés qui sortent de l’ordinaire, c’est à la table de Mzayyanin que vous devez arrêter lors de votre visite au Puces POP. L’artiste derrière cette petite entreprise est tout simplement inspirante!

Paquet de trouble propose de magnifiques illustrations qui s’agencent bien à plusieurs style de décoration. L’artiste imprime aussi sur des vêtements comme des t-shirts ou des crewneck.

L’entreprise montréalais fabrique des bougies faites de cire de soya qui stimulent vos sens et apporte une énergie positive grâce à ses arômes naturels. Les créations de OmSense sont inspirées du yoga et de l’aromathérapie.

