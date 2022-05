Une librairie féministe de Montréal annonce sa fermeture temporaire

C’est avec énormément de regret que la librairie L’Euguélionne, dans le Village, a annoncé sa fermeture temporaire sur les réseaux sociaux.

«L’Euguélionne doit fermer ses portes. Mais n’ayez crainte : ce n’est que temporaire! Nous avons besoin de temps pour recharger nos batteries et pour mettre de l’ordre dans la maison.» écrit L’Euguélionne sur la publication.

La librairie féministe L’Euguélionne est une coopérative de solidarité à but non-lucratif. On s’y rend principalement pour la large sélection de livres neufs et usagés, de zines et d’art imprimé.

«La coopérative rencontre des défis organisationnels et a besoin de temps pour y répondre, ainsi que pour former de nouvelle.aux libraires pour vous accueillir.» confie L’Euguélionne.

La librairie se spécialise dans la littérature des femmes passant par le roman, la poésie, la bande-dessinée, l’essai et le jeunesse et les ouvrages féministes, queer, lesbiens, gais, bisexuels, trans, intersexe, asexuel et agenre, two-spirited, anti-racistes, anti-coloniaux, etc.

L’Euguélionne organise également une diversité d’événements littéraires et féministes: lancements, cercles de lecture, conférences, ateliers, discussions qui rassemblaient les passionnés de littérature et de féminisme. Quelques-uns de ces évènements seront maintenus au cours des prochaines semaines.

«Comme nous ne savons pas combien de temps nous aurons besoin pour être fins prêt-es ouvrir les portes, nous avons choisi de ne pas annoncer tout de suite une date de réouverture. Nous avons à cœur le maintien de L’Euguélionne et la santé des personnes qui y travaillent, nous savons que vous aussi. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien.» écrit L’Euguélionne.

«Justement, si vous souhaitez soutenir la librairie pendant ce repli printanier, vous pouvez nous envoyer des messages d’amour (ça fait toujours du bien de savoir que vous appréciez l’Euguélionne!!) et/ou faire un don.» conclut l'établissement du Village.

Pour faire un don

L'Euguélionne

1426, rue Beaudry

